28η Οκτωβρίου: Πρόσωπα και στιγμές από την παρέλαση στην Καλαμάτα - Φωτογραφικό αφιέρωμα

Με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων, φορέων και ένστολων τμημάτων πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, με την Αριστομένους να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών.

Η καρδιά της μεσσηνιακής πρωτεύουσας χτύπησε σε εορταστικούς ρυθμούς, καθώς οι συμμετέχοντες παρέλασαν τιμώντας την ιστορική επέτειο του «Όχι» και τους αγώνες των Ελλήνων.

Μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι, πρόσκοποι, εθελοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσαν το δικό τους στίγμα στην παρέλαση, συνθέτοντας μια εικόνα τιμής, μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας.

Ο φωτογραφικός φακός του Νικήτα Κώτσιαρη κατέγραψε στιγμές από την παρέλαση, τα πρόσωπα των συμμετεχόντων και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ημέρας: