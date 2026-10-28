Με λαμπρότητα και φέτος ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα (βίντεο+φωτο)

Με λαμπρότητα, επισημότητα και εθνική υπερηφάνεια τιμήθηκε και φέτος στην Καλαμάτα η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, με την καθιερωμένη παρέλαση στο κέντρο της πόλης να αποτελεί το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα φόρεσε τα γιορτινά της, τιμώντας την ιστορική επέτειο του «Οχι». Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, ενώ στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού τελέστηκε η επίσημη δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής Γεώργιος Ανδρειωμένος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, στην πλατεία 23ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων, με καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην καθιερωμένη παρέλαση επί της Αριστομένους, όπου μαθητές και μαθήτριες, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, ένστολα και μηχανοκίνητα τμήματα τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.

Στην παρέλαση συμμετείχαν σχολεία, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, πολιτιστικοί σύλλογοι, πρόσκοποι, μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας.

Ξεχωριστή θέση είχαν η παρουσία του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η διέλευση μηχανοκίνητων τμημάτων της Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας συνόδευσε εξαιρετικά την παρέλαση, δίνοντας με τις μελωδίες και τα εμβατήριά της ξεχωριστό παλμό και πανηγυρικό τόνο στον εορτασμό της εθνικής επετείου.

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