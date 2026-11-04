Τη δεύτερη εκπαίδευση Ομάδων Προφορικής Ιστορίας Μεσσηνίας διοργανώνει το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε συνεργασία με την ιστορικό δρ Τασούλα Βερβενιώτη, στις 7, 8 και 21 Νοεμβρίου, στο «House by Phaos», στην Καλαμάτα.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε συλλόγους, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Μεσσηνίας που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα προφορικής ιστορίας ή έναν μαθητικό όμιλο. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις τεχνικές και τη δεοντολογία της καταγραφής αφηγήσεων ζωής, τα σχετικά νομικά εργαλεία και τις μεθόδους κινηματογράφησης. Παράλληλα, θα εξασκηθούν στη χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και θα ενημερωθούν για το έργο των Ομάδων

Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ) Τριφυλίας και Ριπεσίου, καθώς και για καλές πρακτικές των ΟΠΙ Χαλανδρίου και Καλλιθέας-Τζιτζιφιών.

Οι Ομάδες Προφορικής Ιστορίας Μεσσηνίας ξεκίνησαν τη δράση τους το 2024, με στόχο οι ίδιοι οι κάτοικοι να καταγράφουν τις ιστορίες του τόπου τους μέσα από τις βιωματικές αφηγήσεις των ανθρώπων του. Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά – ManTech», τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι δημιούργησαν τις εθελοντικές ΟΠΙ Τριφυλίας και Ριπεσίου. Το 2025 οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν 30 συνεντεύξεις ζωής, καταγράφοντας μαρτυρίες για τη μετανάστευση, τη ζωή των ψαράδων, τη θέση της γυναίκας στη Μεσσηνία, τις παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά έθιμα.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ., και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν δήλωσης, με τις θέσεις να καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο https://forms.gle/RNe3tkYxeoLMW2rY9. Για πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2723028353.