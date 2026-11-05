eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2026 16:30

Ενημερωτική δράση από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ενημερωτική δράση από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας

Premium Strom

Ενημερωτική εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών διοργανώνει στη Βέργα η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ., στο γραφείο της Κοινότητας Βέργας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον κύκλο δράσεων ενημέρωσης που πραγματοποιεί η Επιτροπή στα χωριά και τις κοινότητες του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι διαφορετικές μορφές βίας, η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών, καθώς και οι τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, Μαρία Αγγελή. Θα συμμετάσχουν η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μιράντα Σκαλτσή, η δικηγόρος Ιωάννα Ξηρογιάννη και η Μαριλένα Γυφτέα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμβολή της Τοπικής Κοινότητας και του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις