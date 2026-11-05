Ενημερωτική δράση από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας

Ενημερωτική εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών διοργανώνει στη Βέργα η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ., στο γραφείο της Κοινότητας Βέργας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον κύκλο δράσεων ενημέρωσης που πραγματοποιεί η Επιτροπή στα χωριά και τις κοινότητες του Δήμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι διαφορετικές μορφές βίας, η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών, καθώς και οι τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, Μαρία Αγγελή. Θα συμμετάσχουν η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μιράντα Σκαλτσή, η δικηγόρος Ιωάννα Ξηρογιάννη και η Μαριλένα Γυφτέα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συμβολή της Τοπικής Κοινότητας και του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας.