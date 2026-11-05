Leopold από τη «Μέθεξη»

Τη νέα θεατρική παραγωγή της με τίτλο «Leopold ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού», του Θανάση Τριαρίδη, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Μέθεξη», σε σκηνοθεσία Πέτρου Κλάδη, στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν έως τις 13 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 8 μ.μ.

Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6936806437.