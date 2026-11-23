Με το αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» γεμάτο ασφυκτικά, μουσική που αναδύθηκε μέσα από το ίδιο το κοινό και την ταινία «NAZA» να αφήνει την αίθουσα σιωπηλή και συγκλονισμένη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η τελετή έναρξης του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Περισσότεροι από 300 θεατές –ανάμεσά τους πολλοί νέοι άνθρωποι– κατέκλυσαν την αίθουσα, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν καθώς δεν βρήκαν θέση.

Την τελετή άνοιξε μια μουσική έκπληξη που μάγεψε το κοινό. Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και το Καλλιτεχνικό Στέκι ερμήνευσαν το «Βαλς αρ. 2» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο: αρχικά, στη σκηνή βρίσκονταν μόνο ο Πέτρος Κατσούλης στο πιάνο και η Δέσποινα Μητούλα στο τσέλο.

Στη συνέχεια, ένας ένας, οι μουσικοί με τα βιολιά, τα κρουστά και τα πνευστά, αλλά και η φωνή, σηκώνονταν από τις θέσεις τους και ενσωματώνονταν στο μουσικό σύνολο, ξεκινώντας από το ίδιο το κοινό και δημιουργώντας μια μοναδική, ζωντανή μουσική εμπειρία.

«Ήταν πραγματικά μία πολύ όμορφη έναρξη», σημείωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Τζίνα Πετροπούλου. «Δώδεκα χρόνια! Δεν νομίζω ότι φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε, ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ», είπε η ίδια καλωσορίζοντας το κοινό. Η φετινή διοργάνωση, που διαρκεί έως τις 29 Νοεμβρίου, παρουσιάζει περισσότερα από 130 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ, με 62 πανελλήνιες και 6 διεθνείς πρεμιέρες, πάνω από 140 καλεσμένους από όλο τον κόσμο –από την Αμερική και την Αυστραλία έως το Ιράν και την Ιαπωνία– και συζητήσεις με τους δημιουργούς σχεδόν μετά από κάθε προβολή. Οι ταινίες του φετινού προγράμματος διαθέτουν ενδογλωσσικούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, με την επιμέλεια της Σοφίας Πουλουπάτη, ενώ 11 ταινίες προβάλλονται με ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης και μεταγλώττιση, με την επιμέλεια του Κυριάκου Λιαράκου και της Ευανθίας Κυριαζή.

Η μεγάλη καινοτομία της χρονιάς είναι το EcoFrames Inclusia Hub, ένα νέο σύστημα καθολικής προσβασιμότητας σχεδιασμένο από τον Κυριάκο Λιαράκο, που εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Η ταινία προβάλλεται μία φορά για ολόκληρη την αίθουσα και κάθε θεατής επιλέγει, ανάμεσα σε 17 επιλογές, τη δική του εκδοχή ήχου, από το κινητό του ή από ακουστικά με τεχνολογία Bluetooth Auracast, σε πλήρη συγχρονισμό με την εικόνα και με την ένταση που θέλει. Χωρίς «ειδικές» προβολές και απομονωμένες θέσεις, ο καθένας κάθεται όπου επιθυμεί, μαζί με την παρέα ή την οικογένειά του, «χωρίς κανέναν αποκλεισμό», τόνισε η Τζίνα Πετροπούλου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε το φεστιβάλ «εξαιρετικά σημαντικό και καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό» με ισχυρό αποτύπωμα για την Καλαμάτα, την Πελοπόννησο και ολόκληρη τη χώρα, και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου παραμένουν σταθερά στο πλευρό του, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην καθοριστική συμβολή της Τζίνας Πετροπούλου. Σε συζήτηση με μέλη της οργανωτικής επιτροπής, ο δήμαρχος εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να παραχωρηθεί το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για την επόμενη τελετή έναρξης του φεστιβάλ.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης συνεχάρη την Τζίνα Πετροπούλου και την ομάδα της για τρεις λόγους: γιατί ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην περιφέρεια που κλείνει 12 χρόνια ζωής «δεν είναι καθόλου αυτονόητο» στην εποχή των πλατφορμών, γιατί έχει το βλέμμα στραμμένο προς την κοινωνία, ταξιδεύοντας σε 17 πόλεις της Πελοποννήσου, και για τη «θαρραλέα επιλογή» να ανοίξει με το «NAZA».

Ο Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διευθυντής του τομέα Κινηματογραφικής Γραφής και Έρευνας και επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων του φεστιβάλ, υπογράμμισε τη γέφυρα που έχει χτίσει η διοργάνωση με την κινηματογραφική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση: εργαστήρια για φοιτητές, το καλοκαιρινό camp στον Ταΰγετο, φοιτητική κριτική επιτροπή, προβολές φοιτητικών ταινιών και, για δεύτερη χρονιά, το Docu Pitching Lab, που φέτος αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα, με 11 projects νέων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό να διεκδικούν χρηματοδότηση και βραβεία, πέντε διακεκριμένους εκπαιδευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και masterclass σε συνεργασία με το Film Africa.

Τη διερμηνεία της τελετής στα αγγλικά ανέλαβε η Βασιλική Ντανταβασίλη και τη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα η Έλισαβετ Τράκα.

«NAZA»: ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ

Η βραδιά κορυφώθηκε με την προβολή του «NAZA» των Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ –των δημιουργών που συμμετείχαν στο βραβευμένο με Όσκαρ «No Other Land»– για πρώτη φορά στην Καλαμάτα. Το ντοκιμαντέρ, που απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, καταγράφει τις μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών για τα συστήματα στόχευσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Της προβολής προηγήθηκε σύντομος βιντεοχαιρετισμός των δύο σκηνοθετών προς το κοινό του φεστιβάλ. Στη διάρκεια της προβολής, στην κατάμεστη αίθουσα δεν ακούστηκε το παραμικρό.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Εργατικό Κέντρο, οι προβολές σήμερα ξεκινούν στις 3 μ.μ. με το “Καλώς Ήρθες στον Κόσμο των Γυναικών” της Κλερ Μπένκενς, που ακολουθεί μια μητέρα καθώς προσπαθεί να κατανοήσει την επιθυμία του ενήλικου γιου της να γίνει γυναίκα, επανεξετάζοντας παράλληλα τη δική της θηλυκότητα. Στις 4.30 μ.μ., το “Δεν Κοστίζει Τίποτα” της Μαίρης Μπουλή αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας στην Αθήνα που αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων, ανακαλύπτοντας το βαρύ τίμημα πίσω από μια φαινομενικά ανιδιοτελή πράξη.

Στις 6 μ.μ., το “Πληρωμένο με Αίμα” της Άνα Αράνια μεταφέρει το κοινό στον Αμαζόνιο, όπου η μοναδική μάρτυρας της δολοφονίας δέκα ακτημόνων αγροτών και ο δικηγόρος της αγωνίζονται για δικαιοσύνη, επτά χρόνια μετά τη σφαγή. Στις 7.30 μ.μ., οι “Μνήμες Κατοχής – Πύργοι” του Δημήτρη Αργυρίου επιστρέφουν σε ένα από τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής, καταγράφοντας τις μαρτυρίες επιζώντων και απογόνων για τη σφαγή περισσότερων από τριακοσίων κατοίκων ενός ελληνικού χωριού.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 8 μ.μ. με το “Πόλεμος και Χάρη” της Αν Μουργκ, που μέσα από χιλιάδες γυάλινες φωτογραφικές πλάκες ανασυνθέτει τη ζωή ενός ζευγαριού αγροτών στη Γαλλία του πολέμου και αναδεικνύει την καλλιτεχνική ματιά μιας γυναίκας που φωτογράφιζε στρατιώτες. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 9.30 μ.μ. με το “Εκεί που Αναπαύονται οι Σκιές” της Μαριάννας Οικονόμου, την ιστορία ενός 75χρονου δύτη που επιχειρεί να καθαρίσει τον κόλπο της Ελευσίνας από τοξικά ναυάγια, μέχρι που ένα μυστικό από το παρελθόν θέτει υπό αμφισβήτηση τον αγώνα του.

Στις τρεις τελευταίες προβολές θα υπάρχει και παρουσία των δημιουργών, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία για άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ταινίες.