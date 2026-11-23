Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της Μαίρης Μπουλή, «Δεν κοστίζει τίποτα», που απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο Πρωτοεμφανιζόμενου Δημιουργού στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται σήμερα Δευτέρα, στις 4.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα, ένα όνειρο που αναζητά διέξοδο και μια απόφαση που ξεκινά από την αλληλεγγύη, αλλά συναντά μια σύνθετη πραγματικότητα. Η Δανάη, η πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή, αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων, τόσο για να καλύψει τις οικονομικές της ανάγκες όσο και επειδή θέλει να βοηθήσει μια φίλη της που δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί.

Η αρχικά απλή διαδικασία αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική από όσο φανταζόταν. Οι ενέσεις, οι σωματικές επιπτώσεις και η σταδιακή συνειδητοποίηση των διαστάσεων της δωρεάς φέρνουν τη Δανάη αντιμέτωπη με έναν μηχανισμό που ξεπερνά την προσωπική της εμπειρία. Μέσα από την ιστορία της, η ταινία ανοίγει τη συζήτηση για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την ελλιπή ενημέρωση, την οικονομική εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση του σώματος.

Η αφετηρία του ντοκιμαντέρ ήταν ένα προσωπικό ερώτημα της ίδιας της σκηνοθέτιδας. Οπως εξηγεί στην «Ε», η σκέψη να γίνει δότρια ωαρίων γεννήθηκε κατά την πρώτη καραντίνα, μαζί με τη φίλη και φωτογράφο Ασημίνα Διονυσοπούλου.

«Σκέφτηκα πρώτη φορά να γίνω δότρια ωαρίων κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, μαζί με τη φίλη και φωτογράφο Ασημίνα Διονυσοπούλου. Όμως η ενημέρωση ήταν πολύ περιορισμένη και προερχόταν κυρίως από ιστοσελίδες κλινικών, κάτι που μας προβλημάτισε και αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε.

Τα ερωτήματα όμως παρέμειναν: γιατί να μην υπάρχουν πληροφορίες για ένα τόσο σημαντικό θέμα; Πώς γίνεται να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε εξωσωματικές παγκοσμίως και να μη μπορώ να βρω ούτε την ιστορία μιας δότριας online; Έτσι αποφασίσαμε, μαζί με την Ασημίνα, να δημιουργήσουμε το υλικό που μας έλειπε - να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ που θα δώσει στις θηλυκότητες που θέλουν να δώσουν ή να καταψύξουν ωάρια τις εικόνες που εμείς δεν βρίσκαμε».

Η γνωριμία με τη Δανάη έδωσε στην ταινία το κεντρικό της πρόσωπο. Η πρώτη συνάντηση, όπως θυμάται η σκηνοθέτις, δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

«Η πρώτη εικόνα ήταν η Δανάη να μου ανοίγει την πόρτα χαμογελαστή, με πολύχρωμα μαλλιά. Έτσι ξεκίνησε η ταινία, με έναν χαλαρό καφέ. Μου μίλησε για τη φίλη της που δεν μπορούσε να κάνει παιδί και για το πόσο την ενέπνευσε να γίνει δότρια. Οι εικόνες όμως που συναντήσαμε στη συνέχεια αποδείχθηκαν εντελώς αντίθετες από αυτή την ανέμελη στιγμή».

Στην πορεία της έρευνας, η Μαίρη Μπουλή ήρθε αντιμέτωπη με ένα πεδίο για το οποίο, όπως λέει, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά γνώσης και ενημέρωσης. Η εμπειρία της κινηματογράφησης δεν έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, αλλά ανέδειξε την ανάγκη να συζητηθούν περισσότερο οι συνέπειες της διαδικασίας.

«Οταν ξεκίνησα δεν γνώριζα πολλά και, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν γνωρίζω! Το ζήτημα της δωρεάς ωαρίων είναι πολύ ανεξερεύνητο από επιστημονική άποψη. Ακόμα και τώρα που έχω καταγράψει το βίωμα μιας δότριας και έχω ακούσει ιστορίες πολλών άλλων, ξέρω ότι το πώς θα αλληλεπιδράσουν οι ορμόνες με το κάθε σώμα είναι τυχαίο και δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση γύρω από τις πιθανές παρενέργειες.

Ολόκληρη η βιομηχανία της εξωσωματικής, αν και αφορά μια όντως όμορφη και αλληλέγγυα πράξη, έχει στηθεί εντελώς κερδοσκοπικά, χωρίς να προστατεύει ούτε το σώμα της δότριας ούτε το σώμα της λήπτριας».

Για την επιλογή της πρωταγωνίστριας, η σκηνοθέτις αναφέρει ότι χρειάστηκε να ακούσει πολλές ιστορίες προτού καταλήξει στη Δανάη. Η προσωπικότητα και ο αυθορμητισμός της ήταν καθοριστικά, ενώ η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά τους διαμορφώθηκε μέσα από την ειλικρίνεια και τη σαφήνεια ως προς τις προθέσεις της κινηματογράφησης.

«Ακουσα πολλές ιστορίες μέχρι να φτάσω στη Δανάη. Ηταν η πιο κινηματογραφική. Χωρίς να την έχω γνωρίσει, ένιωθα ότι την ξέρω -μου θύμιζε τον εαυτό μου και αρκετά φιλικά μου πρόσωπα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον αυθορμητισμό της, ήταν για μένα σημάδι ότι μπορεί να σταθεί ως εκπρόσωπος μιας γενιάς θηλυκοτήτων που παλεύει να τα βγάλει πέρα στη ζούγκλα της Αθήνας. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες-οι γιατροί, η συγκάτοικος, το γατί- προέκυψαν οργανικά μέσα από το περιβάλλον της.

Την εμπιστοσύνη τους την κέρδισα με ειλικρίνεια. Η πρόθεσή μου ήταν να παρατηρήσω μια δότρια και να δω τι θα συμβεί, κι αυτό το ξεκαθάρισα από την αρχή. Δεν ήμουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά προσκείμενη. Δεν προσπάθησα να την κερδίσω -μάλλον γι' αυτό την κέρδισα».

Η σχέση με τους ανθρώπους που κινηματογραφεί δεν τελειώνει, σύμφωνα με τη Μαίρη Μπουλή, μαζί με την ολοκλήρωση της ταινίας. Η προσωπική επαφή και η αμοιβαία γνωριμία αποκτούν τη δική τους συνέχεια πέρα από το κινηματογραφικό έργο.

«Δεν θα το έλεγα ευθύνη, θα το έλεγα δώρο. Μέσα από τη φιλία μου με τη Δανάη κατάλαβα ότι όσο εσύ παρατηρείς έναν άνθρωπο, άλλο τόσο σε παρατηρεί κι εκείνος. Συχνά με εντυπωσιάζει το πόσο καλά με ξέρει πλέον, κι εγώ εκείνη. Δεν γυρίζουν όλα γύρω από την ταινία, όταν δένεσαι με τους συνεργάτες σου, το έργο τελειώνει, αλλά η σχέση εξελίσσεται».

Από ολόκληρη την ταινία, η εικόνα που θα επέλεγε να κρατήσει είναι εκείνη που συνδέεται με το προσωπικό όνειρο της πρωταγωνίστριας: «Θα κρατούσα τη Δανάη να χορεύει, γιατί αυτό ήταν το όνειρό της από την αρχή».

Οσο για το τι θα ήθελε να αποκομίσει ο θεατής, η σκηνοθέτις αφήνει χώρο στην προσωπική του κρίση, χωρίς να απομακρύνεται από τον βασικό προβληματισμό της ταινίας.

«Μου αρέσει να αφήνω χώρο στον θεατή να κρίνει μόνο μόνος του, καθώς ο καθένας έρχεται στην αίθουσα με διαφορετικά βιώματα. Θα ήθελα σίγουρα να προβληματιστεί για την εμπορευματοποίηση των σωμάτων μας, όχι μόνο στη δωρεά ωαρίων, αλλά και γενικά στη σύγχρονη εποχή».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαίρη Μπουλή (γενν. 1996) εξερευνά μέσα από το έργο της την οικειότητα, τη νεότητα και τις πολιτικές του σώματος, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά συστήματα διαμορφώνουν την εμπειρία των νέων γυναικών. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ παρακολούθησε masterclass υπό τον Βέρνερ Χέρτζογκ. Η προηγούμενη μικρού μήκους ταινία της, «Γαλάζιο σπίτι», βραβεύτηκε ως Καλύτερη Σπουδαστική Ταινία στο DocFest Χαλκίδας. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει τη νέα της ταινία με τίτλο «Fans & Followers».