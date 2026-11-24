Εκδήλωση με θέμα «Κλιματική Κρίση και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Πόλεων» διοργανώνει αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο-καφέ «Ραμόν» (Παυσανίου 2, Καλαμάτα), το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Ναβαρίνου (Navarino Environmental Observatory – ΝΕΟ), στο πλαίσιο του κύκλου ανοιχτών συζητήσεων café-NEO.

Προσκεκλημένος εισηγητής θα είναι ο καθηγητής Κλιματολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Νάστος.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στους παράγοντες που εντείνουν τη ζέστη στις πόλεις και στις δυνατότητες περιορισμού της μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον ρόλο των δομικών υλικών, του αστικού πρασίνου και της κυκλοφορίας του αέρα, καθώς και σε παρεμβάσεις σκίασης και φύτευσης σε δρόμους, πλατείες και κτίρια.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο φετινός κύκλος café-NEO είναι αφιερωμένος στην ατμόσφαιρα και την κλιματική κρίση, επιδιώκοντας την επικοινωνία της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό μέσα από ανοιχτές συζητήσεις με επιστήμονες. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, ενώ η προσέλευση θα αρχίσει στις 6 μ.μ.