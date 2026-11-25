Με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ξεκίνησαν, όπως κάθε χρόνο, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο νότιο τμήμα της Αγοράς, όπου οι μικροί επισκέπτες διασκέδασαν με τον Άγιο Βασίλη, ενώ η Φιλαρμονική έδωσε τον δικό της τόνο στη γιορτή.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, Γιάννης Αναζίκος, ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι η Αγορά να παραμείνει σταθερό στήριγμα της τοπικής οικονομίας. Χαρακτήρισε τους εμπόρους «την καρδιά της Αγοράς» και υπογράμμισε τη συμβολή τους στην ανάπτυξή της. Αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρήσεις εστίασης, που συμβάλλουν στη θετική αλλαγή της εικόνας του χώρου, καθώς και στις δράσεις που φιλοξενεί διαχρονικά η Αγορά και οι οποίες ενισχύουν την πολιτιστική ζωή και τη συνεργασία.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, τόνισε ότι η Κεντρική Αγορά αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης. Αναφέρθηκε στην αξία των τοπικών προϊόντων και στη συμβολή των παραγωγών, των επαγγελματιών και των εργαζομένων της Αγοράς. Στάθηκε επίσης στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών και προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την Αγορά χώρο συνάντησης και φιλοξενίας και κάλεσε τους πολίτες να τη στηρίξουν. Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης τις ημέρες των γιορτών, τονίζοντας την ανάγκη να μη μείνει κανείς μόνος.