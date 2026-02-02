eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2026 19:17

Εορτασμός της Υπαπαντής το 1947

Γράφτηκε από την

Εορτασμός της Υπαπαντής το 1947

Premium Strom

 

Τα γιορτινά της βάζει κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα για τον εορτασμό της πολιούχου Υπαπαντής και αυτό συνέβαινε ακόμα και σε δύσκολα χρόνια για την ελληνική κοινωνία.

Χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες από τον εορτασμό της Υπαπαντής το 1947, μέρος του αρχείου του Γιάννη Μπιζίμη, την οποία παραχώρησε στην “Ε” η ανιψιά του Μαρίνα Τζούλη.

 

Κατηγορία Ιστορικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις