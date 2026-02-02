Εορτασμός της Υπαπαντής το 1947

19:17 02/02
Χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες από τον εορτασμό της Υπαπαντής το 1947, μέρος του αρχείου του Γιάννη Μπιζίμη, την οποία παραχώρησε στην “Ε” η ανιψιά του Μαρίνα Τζούλη.
Τα γιορτινά της βάζει κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα για τον εορτασμό της πολιούχου Υπαπαντής και αυτό συνέβαινε ακόμα και σε δύσκολα χρόνια για την ελληνική κοινωνία.
Χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες από τον εορτασμό της Υπαπαντής το 1947, μέρος του αρχείου του Γιάννη Μπιζίμη, την οποία παραχώρησε στην “Ε” η ανιψιά του Μαρίνα Τζούλη.