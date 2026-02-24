«Ο Καραγκιόζης και η Ιστορία της Πούλιας» στην Καλαμάτα

Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας Καραγκιόζης ενώνει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με ένα αγαπημένο λαϊκό παραμύθι, την Πούλια και τον Αυγερινό, σε μια μοναδική παράσταση σκιών. Γνωρίζουμε και επανασυστήνουμε το τρυφερό παραμύθι των δύο αδελφών, της Πούλιας και του Αυγερινού. Πρόκειται για δύο πολύ αγαπημένα παιδιά, με πατέρα τους τον βασιλιά Ωρίωνα, έναν από τους σημαντικότερους βασιλιάδες που πέρασαν ποτέ από τη Γη των Ταύρων.

Ο Καραγκιόζης, γελωτοποιός του βασιλιά και υπηρέτης στο παλάτι, μαθαίνει τα ύπουλα σχέδια της μητριάς της Πούλιας και προσπαθεί να βοηθήσει τα δύο αδέλφια να το σκάσουν και να ταξιδέψουν όσο πιο μακριά μπορούν. Θα κατορθώσουν άραγε οι πρωταγωνιστές μας να ξεφύγουν από την πονηρή μητριά; Και αν ναι, πώς θα τους βοηθήσει ο ξυπόλητος ήρωας;

Μια ιστορία που υμνεί την αξία της αληθινής αγάπης και της αλληλοβοήθειας· ένα εσωτερικό ταξίδι που ενώνει τους ήρωες και το κοινό με την ατελείωτη και σπουδαία ιστορία της λαογραφίας, του συναισθήματος και της λύτρωσης. Μια παράσταση γεμάτη μουσική, γιγαντοφιγούρες θεάτρου σκιών και άφθονο χιούμορ.