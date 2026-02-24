Μαντάς για σακχαρώδη διαβήτη: “Να επανέλθει η αποζημίωση ταινιών γλυκόζης”

Η παρέμβαση του βουλευτή έρχεται σε συνέχεια των θέσεων που έχει διατυπώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), σύμφωνα με την οποία έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, πέρυσι το καλοκαίρι. Ειδικότερα, στον νέο Κανονισμό, όσον αφορά στις παροχές που αφορούν στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, έχει προβλεφθεί η διακοπή αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους είναι ταυτόχρονα χρήστες συστημάτων CGM.

Όπως όμως επισημαίνει ο κ. Μαντάς, οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα συστήματα συνεχούς καταγραφής, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ασθενής απέναντι σε περιπτώσεις ταχείας μεταβολής των επιπέδων σακχάρου, τεχνικής δυσλειτουργίας του αισθητήρα ή όταν οι ενδείξεις δεν συμβαδίζουν με την κλινική του εικόνα. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα επιβεβαιωτικού αυτοέλεγχου παραμένει απαραίτητη και σημαντική, όπως άλλωστε έχει καταδείξει και η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με την οποία η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αναιρεί την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού και άμεσα διαθέσιμου τρόπου μέτρησης.

Στην παρέμβασή του ο Μεσσήνιος βουλευτής υπογραμμίζει ότι η ασφαλής διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη συνιστά κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής για χιλιάδες συμπολίτες μας. Για τον λόγο αυτό, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων οφείλει να ενισχύει — και όχι να περιορίζει — τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοελέγχου των ασθενών, ιδίως όταν αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποφυγή επικίνδυνων επιπλοκών.

Κατά τον κ. Μαντά, υφίσταται ανάγκη άμεσης επανεξέτασης της σχετικής ρύθμισης και επαναφοράς της αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τους χρήστες συστημάτων CGM, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους και ασφαλούς υποστήριξης των ατόμων με Διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής Μεσσηνίας καλεί το υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση ουσιαστικής στήριξης για τα άτομα με χρόνια νοσήματα.