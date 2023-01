Πρωτότυπες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Βαμβακού

Το σχολείο του χωριού διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του και περιμένει τους επισκέπτες, κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ., σε αγαπημένα προγράμματα που κέρδισαν τις εντυπώσεις, αλλά και νέες θεματικές ενότητες που εγγυώνται την ψυχαγωγία. Οι επιτυχημένες μουσικές βραδιές στο εστιατόριο-καφέ Βουρέικο συνεχίζονται και τον Ιανουάριο, με αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά και αγαπημένες λαϊκές και ρεμπέτικες διαδρομές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Κάθε Σαββατοκύριακο, οι επισκέπτες του V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν σε τρισδιάστατους κόσμους και να απολαμβάνουν παιχνίδια υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. «Κι αν είστε λάτρεις του gaming, έχουμε και από αυτό στο χωριό μας. Όλα τα αγαπημένα PC Games, όπως League of Legends, Player Unknown Battlegrounds, Minecraft, Dota 2 και Roblox, είναι διαθέσιμα στο PC Lab για ατελείωτο παιχνίδι στα 950 μέτρα υψόμετρο» τονίζεται. To δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, το V.Lab θα κατακλύσουν «ηλεκτρόνια εν δράσει», παρουσιάζοντας σε παιδιά και οικογένειες τις έννοιες του ηλεκτρικού φορτίου και του ηλεκτρισμού με φαντασία, κίνηση και βιωματικό τρόπο, ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Με Χημεία και πειράματα θα φτιάξουμε οικογενειακά το αγνό, χρήσιμο, οικονομικό, οικολογικό και αειφόρο παραδοσιακό χωριάτικο σαπούνι, το δικό μας village-soap».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

«Μια φορά κι έναν καιρό, η ζωή μας στο χωριό» παρουσιάζεται φέτος, ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, μέσα από τη λαογραφία, την αναβίωση εθίμων και τοπικών παραδόσεων, τη βιωματική προσέγγιση, την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών και θρύλων, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τον χορό και τις κατασκευές. Το «φεγγάρι του Γενάρη, είναι σαν μαργαριτάρι» και οι αγρότες συναντούν τις υφάντρες της Βαμβακούς, και όλοι μαζί τραγουδούν και αφηγούνται παραμύθια και θρύλους από τα παλιά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά. «Αξιοποιώντας την ένταξη της βιβλιοθήκης του Σχολείου στο Δίκτυο Εθνικών Βιβλιοθηκών, προχωράμε επίσης στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)» σημειώνεται. Τον Ιανουάριο, η «ορχήστρα της βιβλιοθήκης» είναι εδώ και όταν το «εγώ» γίνεται «εμείς» και από το «σόλο» περνάμε στην ορχήστρα, το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο και συγκινητικό. «Η φύση δεν μπορεί να λείπει από τις θεματικές μας, οπότε στο τέλος του μήνα, με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι, την κίνηση, τον αυτοσχεδιασμό, τη χαλαρωτική μουσική, ακόμα και την ησυχία, θα ανακαλύψουμε το δάσος στην καρδιά του χειμώνα! Αποχαιρετάμε τον Ιανουάριο με ατελείωτο παιχνίδι σε ένα Σχολείο… αλλιώς» υπογραμμίζεται.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Με το 2023, μια νέα συνεργασία ανατέλλει για τη Vamvakou Revival. Κινηματογραφικές προβολές για παιδιά έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο του νέου έτους στο Σχολείο της Βαμβακούς για παιδιά από 4 έως 15 ετών, σε συνεργασία με το Παιδικό κι Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Τον Ιανουάριο παρουσιάζονται οι θεματικές: «Θαυμαστός κόσμος» για παιδιά 4-6 ετών, «η Φαντασία στην Καθημερινότητα» για παιδιά 7-9 ετών, «Μεγαλώνοντας» για παιδιά 10-12 ετών και «Καλύτερο Μέλλον» για παιδιά 13-15 ετών. Κάθε θεματική περιλαμβάνει περισσότερες από 5 ταινίες μικρούς μήκους και η κάθε προβολή διαρκεί περίπου μία ώρα. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του μήνα στο vamvakourevival.org/events.