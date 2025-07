DANCING ON SCREEN: Νέα θεματική ενότητα στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού (βίντεο)

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 19 έως τις 27 Ιουλίου στο αμφιθέατρο "Θόδωρος Αγγελόπουλος" του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα έρχεται σε διάλογο με τις ζωντανές παραστάσεις του φεστιβάλ και στοχεύει να εμπλουτίσει την εμπειρία του κοινού, απευθυνόμενο τόσο σε γνώστες του σύγχρονου χορού όσο και σε θεατές που τον ανακαλύπτουν για πρώτη φορά.

Το πρόγραμμα συγκροτείται από ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό κινηματογραφικών έργων που διερευνούν τη σχέση του χορού με την εικόνα μέσα από ποικίλα είδη, ύφη και κινηματογραφικές γλώσσες. Περιλαμβάνει ποιητικά φιλμ-μιούζικαλ, όπως το Symmetry του Ruben Van Leer, αλλά και βιογραφικά ντοκιμαντέρ, όπως το Maguy Marin: L’urgence d’agir του David Mambouch ή το One Day Pina Asked… της Chantal Akerman, που αποτυπώνουν το έργο εμβληματικών προσωπικοτήτων του σύγχρονου χορού μέσα από πολιτικό και υπαρξιακό πρίσμα.

Παρουσιάζονται επίσης χοροθεατρικές μυθοπλασίες, όπως το Car Men του Jiří Kylián και το The Cost of Living των DV8, όπου η κοινωνική σάτιρα, η θεατρικότητα και η κίνηση συνδιαλέγονται σε ένα πλούσιο σωματικό πεδίο. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμα πειραματικά έργα αισθητηριακής περφόρμανς, όπως το Transept των Charmatz & Vayssié ή το τελετουργικό The Ferryman του Gilles Delmas με τον Damien Jalet, που εστιάζουν στο σώμα ως φορέα συμβόλων, στοιχείων και μεταμορφώσεων. Το The Barre Project του William Forsythe, τέλος, αποτυπώνει με κομψότητα τη φόρμα και την αφαίρεση του κλασικού μπαλέτου, μέσα από μια κινηματογραφική σπουδή ακριβείας και εκφραστικότητας.

Το σύνολο των προβολών χαρτογραφεί το φάσμα της κινητικής αφήγησης στον κινηματογράφο – από την τεκμηρίωση και τον στοχασμό έως την παραίσθηση και τη μεταφορά – προτείνοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον φακό και το σώμα.

Το Kalamata International Dance Festival εγκαινιάζει νέα θεματική ενότητα για τη σχέση χορού και κινούμενης εικόνας, σε συνεργασία με τη Delta Pi, με την υποστήριξη του Qualco Foundation και της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας. Η παραγωγή σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Σακκά, με συντονισμό από τη Στέλλα Ρίζου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα των δωρεάν καθημερινών προβολών εδώ: https://kalamatadancefestival.gr/dancing-on-screen/