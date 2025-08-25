Μόνο το λάδι και η φέτα ελληνικά στη χωριάτικη σαλάτα

«Από 13,5 εκατ. κιλά το 2020, οι εισαγωγές ντομάτας εκτινάχθηκαν στα 30 εκατ. κιλά το 2024, σημειώνοντας αύξηση 122% μέσα σε πέντε χρόνια. Στις πιπεριές, από 6,4 εκατ. κιλά το 2020, οι εισαγωγές έφτασαν τα 7,5 εκατ. το 2024, με την Ολλανδία και το Ισραήλ να κυριαρχούν ως χώρες προέλευσης. Στις εισαγωγές κρεμμυδιών, παρότι κυμάνθηκαν έντονα, η κορύφωση σημειώθηκε το 2023 με 26,7 εκατ. κιλά, πριν περιοριστούν σε 8,2 εκατ. το 2024. Στις εισαγωγές αγγουριών, αν και κινούνται χαμηλότερα σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση είναι αξιοσημείωτη: από 255.000 κιλά το 2020 σε 872.000 κιλά το 2024 (241%)».

Το ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι: «Μόνο οι εισαγωγές ντομάτας το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 άγγιξαν τους 7.196 τόνους, με κύριες χώρες προέλευσης τη Γερμανία (47%), την Τουρκία και την Ολλανδία. Μάλιστα, τον Ιούλιο, έναν μήνα που συνήθως χαρακτηρίζεται από πληθώρα ελληνικών ντοματών, η Τουρκία κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγωγέων, με 1.800 τόνους». Ο Γιώργος Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος της Incofruit-Hellas, εξηγεί: «Δεκαπέντε χρόνια πριν είχαμε παραγωγή υπαίθριας ντομάτας περί τους 300.000 τόνους, που δημιουργούσαν συνθήκες επάρκειας. Εάν αυτή τη στιγμή η υπαίθρια παραγωγή της ντομάτας αυξανόταν, καθώς η καλλιεργήσιμη γη υπάρχει, αλλά έχει εγκαταλειφθεί, ή εάν έπαιρνε μπρος η δεύτερη βάρδια των θερμοκηπίων, που αντιστοιχεί στο 1/3 - 1/4 της συνολικής παραγωγής, θα μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε όλες τις εισαγωγές ντομάτας».

Στο ίδιο μοτίβο, στο επτάμηνο σημαντική είναι και η αύξηση των εισαγωγών κρεμμυδιών (17,66%), αγγίζοντας τους 9.886 τόνους, με βασικές χώρες προέλευσης την Αυστρία, την Ολλανδία και την Ινδία. Παράλληλα, εισήχθησαν 2.777 τόνοι γλυκοπιπεριών, κατά 14,87% λιγότερο από το 2024, αλλά ακόμη αρκετά υψηλό νούμερο, με βασικούς προμηθευτές το Ισραήλ (58,4%) και την Ολλανδία.

Όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο το λάδι και η φέτα είναι σίγουρα ελληνικά στη χωριάτικη σαλάτα. Στην πραγματικότητα, οι εξαγγελίες των πολιτικών για στήριξη του πρωτογενούς τομέα και σύνδεσή του με το τουριστικό προϊόν, αποδεικνύονται φενάκη. Γι’ αυτό, σε λίγα χρόνια είναι πιο πιθανό να εισάγουμε λάδι και φέτα για τη χωριάτικη, παρά να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος.

