Συναυλία Μπάση στη Μεσσήνη



Ο γνωστός καλλιτέχνης που είναι ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, θα τραγουδήσει μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και τραγούδια κορυφαίων δημιουργών.

Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, που έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συμμετέχουν ο κορυφαίος σολίστ του κλαρίνου Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ο βιρτουόζος στο μπουζούκι Γιάννης Σινάνης, ο πολυτάλαντος μαέστρος Τάσος Αθανασιάς, ο Γιώργος Βαρτσάκης στην κιθάρα, ο Γιάννης Τσουμπρής στα τύμπανα, ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο μπάσο και ο Μανώλης Ολλανδέζος στην ηχοληψία.