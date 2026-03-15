iPhone 18 Pro / Pro Max: Όλες οι φήμες για τα νέα κορυφαία smartphones της Apple

Περίπου έξι μήνες απομένουν μέχρι τη μεγάλη παρουσίαση της Apple για τη νέα γενιά iPhone και καθώς οι φήμες πολλαπλασιάζονται, φαίνεται πως έχουν ήδη αποκαλυφθεί πολλές πληροφορίες για τα επερχόμενα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.

Ο φετινός Σεπτέμβριος αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική παρουσιάσεων της Apple. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, θα είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία θα διαχωρίσει τις κυκλοφορίες των iPhone. Με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone να αναμένεται πιθανότατα το φθινόπωρο, η Apple φέρεται να μεταθέτει την παρουσίαση του βασικού iPhone 18 για την άνοιξη του 2027. Έτσι, το παραδοσιακό μεγάλο γεγονός του Σεπτεμβρίου ενδέχεται να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα πιο premium μοντέλα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του iPhone Fold.

Με βάση τις έως τώρα φήμες, τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα δύο μοντέλα που αναμένεται να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο, θα αποτελούν περισσότερο εξελικτικές αναβαθμίσεις, με βελτιωμένες κάμερες και μικρότερο Dynamic Island. Οι περισσότερες αλλαγές φαίνεται πως θα βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής.

Πότε αναμένεται η παρουσίαση των iPhone 18 Pro

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασης των iPhone ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στα τέλη του 2025, ο γνωστός αναλυτής της Apple, Μαρκ Γκούρμαν, ανέφερε ότι η εταιρεία σκοπεύει να εγκαταλείψει την πρακτική της ετήσιας φθινοπωρινής παρουσίασης όλων των μοντέλων ταυτόχρονα. Αντί για αυτό, σχεδιάζει να κατανείμει τις παρουσιάσεις των iPhone μέσα στη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Γκούρμαν, ο λόγος για αυτή τη μεταβολή είναι ότι η συγκέντρωση όλων των ανακοινώσεων τον Σεπτέμβριο έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητική για την εταιρεία. Περιορίζει τις δυνατότητες κατανομής των εσόδων μέσα στο έτος, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει σημαντικά τις ομάδες μάρκετινγκ και μηχανικών και δημιουργεί πίεση στους προμηθευτές.

Έτσι, η Apple φέρεται να προχωρά σε σημαντική αλλαγή στο παράθυρο κυκλοφορίας των νέων μοντέλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κανονικό iPhone 18 δεν θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026. Αντίθετα, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει μόνο τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς και το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone.

Η κυκλοφορία του βασικού iPhone 18 προβλέπεται για την άνοιξη του 2027, μαζί με το iPhone 18e. Παρόμοιο προηγούμενο υπάρχει ήδη, καθώς η Apple παρουσίασε το iPhone 17e τον Μάρτιο. Ο Μαρκ Γκούρμαν εκτιμά επίσης ότι η εταιρεία θα μπορούσε να παρουσιάσει και έναν διάδοχο του iPhone Air.

Όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία παρουσίασης των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, παραμένει σχετικά εύκολο να προβλεφθεί, καθώς η Apple συνηθίζει να παρουσιάζει τις νέες συσκευές τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Για παράδειγμα, το iPhone 17 παρουσιάστηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, το iPhone 16 τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024, το iPhone 15 την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023, το iPhone 14 την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και το iPhone 13 την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Δεδομένου ότι η Ημέρα Εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, θεωρείται απίθανο η Apple να πραγματοποιήσει την παρουσίαση εκείνη την ημέρα. Η ανακοίνωση των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αναμένεται είτε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου είτε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με πιθανότερη τη δεύτερη ημερομηνία. Οι προπαραγγελίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η κυκλοφορία των συσκευών θα μπορούσε να γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Πόσο θα κοστίζουν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max

Παρότι οι φήμες για τιμές πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, φέτος έχουν ενταθεί λόγω της σημαντικής αύξησης στις τιμές της μνήμης DRAM και της αποθήκευσης NAND, κάτι που έχει δημιουργήσει πιέσεις σε πολλές τεχνολογικές εταιρείες.

Η Samsung αύξησε χαρακτηριστικά την τιμή του Samsung Galaxy S26 Ultra κατά 34,5 ευρώ. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Τζεφ Που της GF Securities, η Apple πιθανότατα θα απορροφήσει το επιπλέον κόστος. Σε ερευνητικό σημείωμα του Φεβρουαρίου 2026 που εξασφάλισε το MacRumours, ο Τζεφ Που ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τις τιμές ίδιες ή παρόμοιες με εκείνες των iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max μέσω αποτελεσματικής «διαχείρισης κόστους».

Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, η Apple βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Samsung και τη SK Hynix για πιο ευνοϊκές συμφωνίες σχετικά με τα τσιπ μνήμης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να μειώσει το κόστος άλλων εξαρτημάτων, όπως της κάμερας και της οθόνης.

Την ίδια εκτίμηση είχε διατυπώσει ήδη από τον Ιανουάριο και ο γνωστός αναλυτής της Apple Μινγκ-Τσι Κούο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει την τιμή του iPhone 18 Pro στα επίπεδα της προηγούμενης γενιάς.

Σχεδιασμός και οθόνη των iPhone 18 Pro

Παρότι το iPhone 17 Pro παρουσίασε σημαντικές διαφορές σε σχέση με το iPhone 16 Pro, οι διαρροές υποστηρίζουν ότι το iPhone 18 Pro θα είναι εμφανισιακά αρκετά παρόμοιο με τον προκάτοχό του. Η βασικότερη αλλαγή στον σχεδιασμό φαίνεται πως θα είναι η μικρότερη έκδοση του Dynamic Island, ώστε να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην οθόνη.

Τον Ιανουάριο, ο γνωστός διαρροέας πληροφοριών Ice Universe υποστήριξε ότι το Dynamic Island θα είναι περίπου 35% πιο στενό από την τρέχουσα έκδοση, με πλάτος περίπου 13,5 χιλιοστά αντί για 20,7 χιλιοστά. Ο ίδιος δημοσίευσε και ένα mock-up που δείχνει πώς θα μπορούσε να είναι η νέα σχεδίαση. Το ιστορικό του Ice Universe θεωρείται αρκετά αξιόπιστο σε διαρροές που αφορούν τη Samsung, αν και λιγότερο σταθερό όσον αφορά την Apple.

Προγενέστερες φήμες ανέφεραν ότι η Apple δοκίμαζε ένα μικρότερο hole-punch άνοιγμα αντί για το Dynamic Island, με το Face ID να μεταφέρεται κάτω από την οθόνη, κάτι που θα επέτρεπε για πρώτη φορά μια οθόνη χωρίς διακοπές. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026 ο διαρροέας Instant Digital στο Weibo διέψευσε αυτή την πληροφορία, αναφέροντας ότι επρόκειτο για λανθασμένη μετάφραση και ότι δεν θα υπάρξει ούτε hole-punch σχεδίαση ούτε Face ID κάτω από την οθόνη.

Αντί για αυτό, μόνο το στοιχείο του φωτισμού Face ID, γνωστό ως flood illuminator, αναμένεται να μεταφερθεί κάτω από την οθόνη, καθώς είναι μικρότερο σε μέγεθος. Ο αναλυτής της βιομηχανίας οθονών Ρος Γιανγκ εκτιμά ότι η Apple θα διατηρήσει αυτή τη μικρότερη μορφή του Dynamic Island τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Μια ακόμη φήμη από τον Instant Digital αναφέρει ότι το iPhone 18 Pro Max ενδέχεται να είναι ελαφρώς πιο παχύ από το iPhone 17 Pro Max και να ζυγίζει περίπου 243 γραμμάρια. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το βαρύτερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple, περίπου 10 γραμμάρια βαρύτερο από το iPhone 17 Pro Max και 3 γραμμάρια περισσότερο από το iPhone 14 Pro Max, που κατέχει σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

Κατά τα άλλα, τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αναμένεται να διατηρήσουν οθόνες 6,3 και 6,9 ιντσών αντίστοιχα, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με τον σχεδιασμό plateau που παρουσιάστηκε στο iPhone 17 Pro.

Χρώματα των iPhone 18 Pro

Μια από τις σχεδιαστικές επιλογές της Apple στο iPhone 17 Pro ήταν η χρήση διχρωμίας στο πίσω μέρος της συσκευής. Το γυάλινο τμήμα που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση MagSafe είχε διαφορετικό χρώμα από το αλουμινένιο πλαίσιο, κάτι που δημιούργησε έντονη αντίθεση.

Σύμφωνα με τον Independent και αναδημοσίευση του newsbeast, η Apple σκοπεύει να μειώσει αυτή τη χρωματική αντίθεση στο iPhone 18 Pro. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Instant Digital ανέφερε ότι η εταιρεία άλλαξε τη διαδικασία κατασκευής του πίσω γυαλιού, ώστε να περιοριστεί η διχρωμία και να δοθεί πιο ενιαία εμφάνιση στη συσκευή.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μαρκ Γκούρμαν του Bloomberg ανέφερε επίσης ότι η Apple δοκιμάζει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα για τα επερχόμενα iPhone 18 Pro και iPhone Fold.

Κάμερες στα iPhone 18 Pro

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση αναμένεται, όπως συμβαίνει συχνά, στο σύστημα κάμερας. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Μινγκ-Τσι Κούο δήλωσε ότι η κύρια πίσω κάμερα του iPhone 18 Pro θα διαθέτει για πρώτη φορά μεταβλητό διάφραγμα, επιτρέποντας στη συσκευή να λειτουργεί περισσότερο όπως μια DSLR φωτογραφική μηχανή.

Η τεχνολογία μεταβλητού διαφράγματος θα επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την ποσότητα φωτός που περνά μέσα από τον φακό. Σύμφωνα με τον Μινγκ-Τσι Κούο, η ολλανδική εταιρεία BE Semiconductor θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό συναρμολόγησης που απαιτείται για την κατασκευή των λεπίδων του διαφράγματος.

Πολλοί αξιόπιστοι διαρροείς έχουν επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία τους τελευταίους μήνες, με το ETNews να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Οκτώβριο του 2025. Τα iPhone χρησιμοποιούν σταθερό διάφραγμα εδώ και χρόνια, επομένως αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική αναβάθμιση.

Παράλληλα, η Apple φέρεται να δοκιμάζει και μια νέα τηλεφακό κάμερα για το iPhone 18 Pro. Ο διαρροέας Digital Chat Station στο Weibo ανέφερε ότι ο τηλεφακός θα διαθέτει επίσης μεγαλύτερο διάφραγμα, αναβαθμισμένο σε σχέση με τον τηλεφακό f/2.8 του iPhone 17 Pro.

Μια ακόμη διαρροή, από τον Ιανουάριο του 2025 και το ταϊβανέζικο μέσο DigiTimes, υποστηρίζει ότι η Samsung έχει αναπτύξει ένα νέο τριπλής στρώσης stacked σύστημα αισθητήρα κάμερας ειδικά για το iPhone 18, το οποίο θα μπορούσε να κάνει τις κάμερες πιο γρήγορες και να μειώσει τον θόρυβο στις φωτογραφίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των iPhone 18 Pro

Οι πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο αρκετές διαρροές αναφέρουν ότι τα νέα μοντέλα θα χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή A20 της Apple.

Σύμφωνα με τον Τζεφ Που, ο επεξεργαστής A20 αναμένεται να κατασκευάζεται με τη νέα διαδικασία των 2 νανομέτρων της TSMC, κάτι που θα μπορούσε να τον κάνει έως και 15% ταχύτερο και 30% πιο αποδοτικό ενεργειακά σε σχέση με τον A19.

Αναφορά του Αυγούστου 2025 από τον Μινγκ-Τσι Κούο υποστηρίζει επίσης ότι ο A20 θα χρησιμοποιεί νέα μέθοδο συσκευασίας chip, η οποία θα ενσωματώνει τη μνήμη RAM απευθείας στον επεξεργαστή. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση των λειτουργιών Apple Intelligence και ταυτόχρονα να ελευθερώσει χώρο στο εσωτερικό της συσκευής.

Ο Μαρκ Γκούρμαν του Bloomberg υποστηρίζει ακόμη ότι τα iPhone 18 Pro θα διαθέτουν το νέο modem C2 της Apple, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις 5G και να προσθέσει υποστήριξη για συνδεσιμότητα mmWave, φέρνοντας τις επιδόσεις πιο κοντά στα modem της Qualcomm που χρησιμοποιεί σήμερα η εταιρεία.

Ο διαρροέας Fixed Digital στο Weibo ανέφερε επίσης τον Φεβρουάριο του 2026 ότι το modem θα μπορούσε να υποστηρίζει νέα πρότυπα δορυφορικής συνδεσιμότητας, επιτρέποντας ενδεχομένως πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου όταν δεν υπάρχει παραδοσιακή κάλυψη.

Όσον αφορά την αυτονομία, σύμφωνα με τον Digital Chat Station, το iPhone 18 Pro Max θα μπορούσε να διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία μεταξύ 5.100mAh και 5.200mAh, ενώ επιπλέον βελτίωση στην κατανάλωση ενέργειας αναμένεται χάρη στον νέο επεξεργαστή A20.