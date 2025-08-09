«Η λίμνη των κύκνων» αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο

Η «Λίμνη των κύκνων» είναι μια ιστορία - ύμνος στην αγάπη που δεν παύει να γοητεύει τον θεατή. Η πανέμορφη Οντέτ ζει παγιδευμένη σε σώμα κύκνου, εξαιτίας της κατάρας του σκοτεινού μάγου Ρόθμπαρτ. Μόνο τη νύχτα, όταν το φεγγάρι υψώνεται στον ουρανό, παίρνει την ανθρώπινη μορφή της. Όταν ο νεαρός πρίγκιπας Ζίγκφριντ τη συναντά, μαγεύεται από την ομορφιά και την αγνότητά της. Όμως ο πανούργος μάγος προσπαθεί με δόλο να παντρέψει την κόρη του, Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, με τον πρίγκιπα. Όταν ανακαλύπτει την αλήθεια, ο Ζίγκφριντ παλεύει για να ελευθερώσει την αγαπημένη του από τα δεσμά της κατάρας. Και καθώς ο ήλιος ανατέλλει, η δύναμη της αληθινής αγάπης τους αποδεικνύεται πιο ισχυρή από κάθε σκοτεινή μαγεία, χαρίζοντάς τους την αιωνιότητα...

Η «Λίμνη των κύκνων», αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση στην καριέρα των χορευτών, αφού οι δεξιοτεχνικές ικανότητες και ο λυρισμός που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ερμηνεία, είναι σχεδόν πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Παράλληλα, πρόκειται για ένα αυτόνομο μουσικό έργο μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με αγαπημένες μελωδίες που αιχμαλωτίζουν και σαγηνεύουν τις αισθήσεις. Επίσης για πρώτη φορά τα σκηνικά της παράστασης θα είναι ψηφιακά και τρισδιάστατα με μια νέα αισθητική προσέγγιση, προσφέροντας έτσι ένα εντυπωσιακό και παραμυθένιο θέαμα που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους!

«ROYAL CLASSICAL BALLET»

Το «Royal Classical Ballet» είναι ένα διεθνούς φήμης μπαλέτο από την Ουκρανία, το οποίο αποτελείται από 30 επαγγελματίες χορευτές με πάθος και μεράκι για την τέχνη τους. Οι χορευτές, απόφοιτοι κορυφαίων Ανωτάτων Σχολών χορού της Ουκρανίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με την υψηλού επιπέδου τεχνική τους μας γοητεύουν και μας μεταφέρουν στον ονειρικό κόσμο του Τσαϊκόφσκι, δίνοντας ζωή στις ωραιότερες ιστορίες μπαλέτου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσική: PI Tchaikovsky, Χορογραφία: L. Iwanow and M. Petipa, Pukhlovskaia Kseniia – Principal dancer, Skvortsov Sergei – Principal dancer, Titova Liudmila – Principal dancer, Imonov Komronbek – Soloist, Kozhabaev Talgat – Soloist, Naidenova Anastasia – Corps de ballet. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.