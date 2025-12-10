Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Αθήνα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την κατεύθυνση προς Αθήνα θα ξεκινήσουν σήμερα στις 14.00, ενώ θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 18.00.

Ειδικότερα θα αποκλειστεί η κατεύθυνση προς Αθήνα από τη χιλιομετρική θέση 210,0 (κόμβος Τσακώνας) έως 198,3 (κόμβος Παραδεισίων), με την κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς Αθήνα να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης–Καλαμάτας.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου του Κόμβου Τσακώνας προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.