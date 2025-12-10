Πως η Αυστραλία "κλείδωσε" tiktok, instagram και social media σε ανήλικους

H Aυστραλία έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τη χρήση των social media από ανήλικους. Το πώς τα κατάφερε δείχνει πόσο ανεπαρκές είναι το ελληνικό Kids Wallet.

Πριν λίγες ώρες, η Αυστραλία έγινε και επίσημα, η πρώτη χώρα του πλανήτη που εφάρμοσε πανεθνικά την απαγόρευση χρήσης λογαριασμών στα social media από ανήλικους.

Για την ακρίβεια, σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Η 10η Δεκεμβρίου ήταν καταληκτική ημέρα που είχαν οι πλατφόρμες, για να θέσουν σε εφαρμογή τα συστήματα ελέγχου ηλικίας των χρηστών, με σχεδόν 8.000.000 προέφηβους και έφηβους να χάνουν την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εξέλιξη αυτή τελειώνει και τη συζήτηση αν κάποια χώρα μπορεί να εμποδίσει παιδιά, να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας τους, δίχως να “καταπνίξουν” το λόγο ή την καινοτομία.

Σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες χώρες το παράδειγμα της Αυστραλίας, με τη Δανία να είναι στη λίστα -όπως και η Μαλαισία, αλλά και η Νέα Ζηλανδία.

Τα πρώτα στοιχεία για το αν “δουλεύει” η απαγόρευση, θα δοθούν από την αυστραλιανή κυβέρνηση έως τα Χριστούγεννα.

Όπως ανέφεραν όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, από τα κινητά των προεφήβων και των εφήβων εξαφανίστηκαν οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες και συγκεκριμένα οι Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, X (Twitter), Reddit, Twitch και το αυστραλιανό Kick.

Εξαιρούνται εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (WhatsApp, Messenger), παιχνιδιώνα (Roblox, Discord), εκπαιδευτικών εργαλείων (Google Classroom, Kids Helpline), εκδόσεων που απευθύνονται σε παιδιά (YouTube Kids), τα sites γνωριμιών και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Διευκρινίστηκε ότι η λίστα θα ανανεώνεται, όπως εμφανίζονται νέα προϊόντα στα οποία “μεταναστεύουν” οι νέοι. Ήδη έχουν αρχίσει να στρέφονται σε μη ρυθμιζόμενες εφαρμογές, όπως οι Yope, Coverstar και Rednote.

Οι αρχικές πλατφόρμες της απαγόρευσης ορίστηκαν από την Επίτροπο Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της χώρας (eSafety Commissioner) ως «υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με περιορισμό ηλικίας», με βάση κριτήρια όπως η αλληλεπίδραση των χρηστών, η δημοσίευση και η κοινοποίηση περιεχομένου, που πρέπει να κάνουν «λογικά βήματα», για να εμποδίσουν την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών.

