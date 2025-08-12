Αύριο η συναυλία των “Grikanta” στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών “Καρέλια”

Η δύναμη του ρυθμού της tarantella pizzica συναντάει τις φρέσκες εκτελέσεις των Grikanta σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Το εξαμελές μουσικό σχήμα από την Θεσσαλονίκη που συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της Ελλάδας και του εξωτερικού παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, πολλά γραμμένα στην τοπική διάλεκτο (griko) που άλλοτε μεταφέρουν ιστορίες από τη ζωή, τον έρωτα, τον πόνο των ντόπιων και άλλοτε μας παρασέρνουν στους έντονους χορευτικούς ρυθμούς τους. Το σχήμα Grikanta αποτελείται από τους: Μαρία Καραμούζα – Τραγούδι, ταμπουρέλλο. Παναγιώτα Κολιούση – Τραγούδι. Θοδωρής Τζήκας – Κιθάρα, τραγούδι. Δημήτρης Βαλιώτης – Ταμπουρέλλο, τραγούδι. Παναγιώτης Ανδρέογλου – Ακορντεόν, τραγούδι. Δημήτρης Ψαθάς – Βιολί, τραγούδι. Η τιμή εισιτηρίου είναι 20 ευρώ, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια», κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 86923, 27210 86927.