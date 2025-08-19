Την κωμωδία "Το τέλειο έγκλημα" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη

Παίζουν: Γκιγέρμο Τολέδο, Μόνικα Θερβέρα, Ενρίκε Βιγιέν. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Θα δούμε "ένα, σχεδόν, τέλειο έγκλημα", (ή ένα “Λέτειο έγκλημα” όπως είναι ο εναλλακτικός ελληνικός τίτλος της ταινίας). Μία κωμωδία από την Ισπανία και έναν από τους σημαντικούς Ισπανούς σκηνοθέτες, τον Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια, που όμως είναι γενικά άγνωστος στο πλατύ κοινό.

Ο Ραφαέλ, ο σημερινός πρωταγωνιστής μας, ζει για δύο λόγους: για να κάνει έρωτα και να πουλά ρούχα σε γυναίκες. Είναι ένας γοητευτικός και φιλόδοξος άνδρας που δουλεύει ως πωλητής σε κάποιο μεγάλο πολυκατάστημα. Είναι απολύτως βέβαιος ότι θα καταφέρει να κατακτήσει κάποιο πολύ υψηλό πόστο στη δουλειά του, καθώς και ότι οι επιτυχίες του στις γυναίκες είναι η αιτία του φθόνου των συναδέλφων του. Υπάρχει, όμως, ένα εμπόδιο στη φιλοδοξία του να γίνει διευθυντής ορόφου: ένας ισχυρός αντίπαλος, ο Δον Αντόνιο, πολύ παλαιότερος υπάλληλος από τον ίδιο. Αλλά ο πραγματικός κίνδυνος καραδοκεί με την παρουσία ενός απρόσμενου μάρτυρα: της Λούρδες, μιας άσχημης και ασήμαντης υπαλλήλου που είναι κρυφά ερωτευμένη μαζί του.

Το "Crimen Ferpecto" είναι μία ταινία ευχάριστη, με έξυπνα αστεία και με μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Guillermo Toledo. Η εναλλαγή από άρχοντα της Μαδρίτης και των γυναικών της σε φοβισμένο μικροαστό και υποχείριο συμβάντων και περιστάσεων είναι υποδειγματική. Perfecto που λέμε. Εδώ όμως ο όρος είναι Ferpecto και υπάρχουν και πιθανότητες λάθους, σε αυτή την υπόνοια του τέλειου εγκλήματος που εισβάλει στο μυαλό του. Δίπλα του η Mónica Cervera που ο ρόλος της είναι να απεικονίσει το ακριβώς αντίθετο του γυναικείου ιδεότυπου, που στο μυαλό του πρωταγωνιστή μας είναι ο ορισμός της επιτυχίας.