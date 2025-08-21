Καθυστερούν οι εργασίες στο ΔΗΠΗΘΕ Καλαμάτας - Ολα δείχνουν ότι πάει για τέταρτη παράταση

Η προθεσμία που έχει δοθεί, μετά από τρεις παρατάσεις, για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 31 Αυγούστου φαίνεται ότι είναι δύσκολο να τηρηθεί και θα χρειαστεί και νέα παράταση, πιθανότατα πολύμηνη ώστε να μην χρειαστεί να ψηφιστεί μία ακόμα το επόμενο διάστημα.

Μετά την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 210.300 ευρώ, συν τις αναθεωρήσεις των τιμών, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 115.649 ευρώ, το κόστος ανέβηκε στα 997.121 ευρώ, από 671.171 ευρώ που ήταν το αρχικό ποσό της σύμβασης, μένοντας να φανεί με τη νέα παράταση πόσο θα στοιχίσει εν τέλει η αναβάθμιση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Τον περασμένο Μάϊο, ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Βασίλης Χρονόπουλος είχε κάνει λόγο για αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν, γνωστοποιώντας τότε πως το φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει εκτελεσθεί ανέρχεται μεταξύ 40% έως 50%. «Κάνουμε αγώνα αλλά πιθανόν να χρειαστεί κάποια επιπλέον παράταση και μετά τον Αύγουστο» είχε σημειώσει.

Σε ότι έχει να κάνει με τις χειμερινές παραγωγές του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου για τη σεζόν 2025-26 είναι αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθούν στη βάση τους ή θα φιλοξενηθούν και πάλι στη σκηνή του Μεγάρου Χορού, όπως έγινε με τις παραστάσεις «Καμ μπάκ» και «Ο πρίγκηψ και ο φτωχός». Όπως έχει ειπωθεί πάντως κατά το παρελθόν, το Μέγαρο Χορού δεν έχει τις βάσεις για να υποστηρίξει θεατρικές παραγωγές με περιορισμένα μπάτζετ και μικρό αριθμό ηθοποιών, με την καθυστέρηση της παράδοσης του ΔΗΠΕΘΕ να αποτελεί ένα “αγκάθι” εν μέσω της αξιόλογης προσπάθειας που κάνει ο Φίλιππος Σοφιανός για την ανασύνταξη του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Το θέμα της νέας παράτασης αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή.

Τ.Αν.