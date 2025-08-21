eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

«H πράσινη αποστολή» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

«H πράσινη αποστολή» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Η διαδραστική παιδική παράσταση «H πράσινη αποστολή» έρχεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με δύο προβολές στις 4 μ.μ. και στις 6 μ.μ. 

“Η πράσινη αποστολή” μόνο εύκολη δεν είναι. Ο παμπόνηρος Δρακουμέλ έχει εφεύρει μια ύπουλη μηχανή για να μετατρέψει το καταπράσινο Στρουμφοδάσος σε... σκουπιδότοπο! Θέλει έτσι ν' αναγκάσει τα Στρουμφάκια να βγουν σε αποστολή καθαρισμού του δάσους, ώστε να τα παγιδέψει! Την ίδια ώρα, τα Στρουμφάκια μας ετοιμάζουν αμέριμνα το πάρτι γενεθλίων της Στρουμφίτας... Θα καταφέρουν άραγε ο Σπιρτούλης, ο Μελένιος κι η αγαπημένη Στρουμφοπαρέα να σώσουν το δάσος και το πάρτι; Η Στρούμφια, παρουσιάστρια και οδηγός αυτής της απίθανης περιπέτειας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά σε χορευτικά, γρίφους και φανταστικές στρουμφοδοκιμασίες! Στόχος; Να ματαιώσουν τα πονηρά σχέδια του Δρακουμέλ και να βοηθήσουν να στεφθεί με επιτυχία η "Πράσινη αποστολή". Με αυθεντικά κοστούμια από παραστάσεις του εξωτερικού, πρωτότυπα τραγούδια και πολλή στρουμφομαγεία, τα Στρουμφάκια προσφέρουν μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία γεμάτη διασκέδαση και μηνύματα για φιλία, συνεργασία και προστασία της φύσης.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Παναγιώτης Δέμος • Σκηνοθεσία: Δέσποινα Γιαννάτου, Παναγιώτης Δέμος • Σκηνικά: Γιάννης Αρτόπουλος • Κοστούμια: Λάζαρος Δανεσσής • Μουσική επιμέλεια: Νίκη Γρανά • Video: Βασίλης Ζερβός • Στρούμφιτα: Στέλλα Παπαδοπούλου, Εβίτα Αγαΐτση • Τα Στρουμφάκια: Γ. Αρτόπουλος, Θ. Καμπέρης, Ε. Καφρίτσα, Ε. Γκουντιού, Σ. Κώστα • Ηχοληψία: Aλκηστις Σιούφα • Φροντιστής: Αντώνης Κουτσογιαννόπουλος. Προπώληση μέσω more.com.

