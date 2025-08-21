Καλλιτεχνική δράση στην Κορώνη: «Από τη φαντασία στη δημιουργία»

Οι καλλιτέχνες Aki Kiefer, Johannes Thum και Panagiotis Vereses θα δώσουν μια εικόνα για τις τρέχουσες καλλιτεχνικές τους εργασίες. Στο Αρχοντικό Ταρσούλη στην Κορώνη, θα αναπτύσσουν νέα δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα επί τόπου που θα συνδέονται με μία έκθεση σε αίθουσα του Μανιατακείου Ιδρύματος. Η έκθεση θα επεκτείνεται και θα τροποποιείται καθημερινά. Το προσωρινό στούντιο στο Αρχοντικό Ταρσούλη θα είναι ανοιχτό καθημερινά, από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. Οι επισκέπτες θα μπορούν να παρατηρήσουν τους καλλιτέχνες εν ώρα εργασίας και να βιώσουν έργα σε διάφορα στάδια δημιουργίας: υπό κατασκευή, υπό αναθεώρηση ή στη διαδικασία δημιουργίας. Η έκθεση επικεντρώνεται στη διαδικασία – όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Η τοποθεσία, η ατμόσφαιρά της και οι άμεσες εντυπώσεις του χώρου επηρεάζουν άμεσα τα έργα. Το περιβάλλον της Κορώνης γίνεται έτσι μέρος της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Η τελική έκθεση θα γίνει την Παρασκευή 30 Αυγούστου, από τις 8 μ.μ. Οι καλλιτέχνες θα είναι παρόντες και θα αναμένουν ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις προκειμένου να συζητήσουν με τους επισκέπτες.