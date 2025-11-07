9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου: Παραστάσεις και εκτός Καλαμάτας

Παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Μαυρομάτικα φασόλια: Καραγκιόζης-Φασουλής, η επανένωση!» παρουσιάζεται στις 10:30 π.μ. στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, στο οποίο συμμετέχει το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.

Η ομάδα κουκλοθεάτρου «Σπείρα» και ο Θίασος Σκιών του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική παράσταση με πρωταγωνιστές δύο χαρακτηριστικούς λαϊκούς ήρωες, τον Φασουλή και τον Καραγκιόζη. Εμπνευσμένοι από τις παραδοσιακές φόρμες και τους βασικούς χαρακτήρες του λαϊκού κουκλοθεάτρου και του θεάτρου σκιών, δημιουργούν ένα σύγχρονο βαριετέ φιγούρων και κουκλών. Σύντομα κωμικά επεισόδια, που εναλλάσσονται μεταξύ δύο ξεχωριστών σκηνών, δημιουργούν αναπάντεχες καταστάσεις, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία των δύο τεχνών και προσφέροντας γέλιο και χαρά στους μικρούς θεατές. Τελικά, πόσο Καραγκιόζης είναι ο Φασουλής και πόσο Φασουλής ο Καραγκιόζης;

Μετά την παράσταση θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής και εμψύχωσης φιγούρων (11.45 π.μ.–12.30 μ.μ.). Ο Φασουλής και ο Καραγκιόζης «ζωντανεύουν» από τα χέρια των παιδιών, με τη μορφή κούκλας μαρότ για τον Φασουλή και πλαστικής δισδιάστατης φιγούρας για τον Καραγκιόζη. Με την καθοδήγηση της Νικολέτας Βασιλοπούλου και του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τον ήρωα της επιλογής τους, τον οποίο και θα πάρουν μαζί τους, αφού μάθουν πώς να τον εμψυχώνουν. Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Οι παραστάσεις που ακολουθούν

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης θα δοθεί η παράσταση κουκλοθεάτρου «Οικολογήματα» της ομάδας Κοκού - Μουκλό, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου: Στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης θα δοθεί η παράσταση κουκλοθεάτρου «Οικολογήματα» της ομάδας Κοκού - Μουκλό, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: Στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αργος θα δοθεί η παράσταση κούκλας «Το ξωτικό της βροντής» από το Θέατρο Σκάλα, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Στην Κόρινθο θα δοθεί η παράσταση κούκλας «Το ξωτικό της βροντής» από το Θέατρο Σκάλα, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Επίσης το μήνα Δεκέμβριο στο Θεματικό Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας θα δοθεί η παράσταση κουκλοθεάτρου «Οικολογήματα» της ομάδας Κοκού – Μουκλό, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.