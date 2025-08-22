Επόμενη και τελευταία δράση του Παιδικού Φεστιβάλ για το φετινό καλοκαίρι, την ερχόμενη Τετάρτη 27/8 και ώρα 8.30 μ.μ. στην πλατεία Ευκαλύπτων του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων με την παράσταση Κουκλοθέατρου «Ο ερωτευμένος μπακακίνος» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025
Καλαμάτα: Με παράσταση κουκλοθεάτρου συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Αλλη μια δράση τουΠαιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. "Φάρις" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με την παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα "Αυτοσχέδια Σκηνή" να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών φίλων που βρέθηκαν στο χώρο του πατινάζ.
