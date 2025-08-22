Καλαμάτα: Με παράσταση κουκλοθεάτρου συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Αλλη μια δράση τουΠαιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. "Φάρις" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με την παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα "Αυτοσχέδια Σκηνή" να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών φίλων που βρέθηκαν στο χώρο του πατινάζ.