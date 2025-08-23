Σήμερα στη Συλλογή Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» Μουσική βραδιά με τον πιανίστα Κωνσταντίνο Μάρκου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα των: Joseph Haydn, Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff και Isaac Albéniz. Ο Κωνσταντίνος Μάρκου γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24 Ιουνίου του 2004. Ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο πιάνο στην ηλικία των 7 ετών και συνέχισε τις σπουδές του έως τα 19 στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας με καθηγητή τον Λουκά Γεώργα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του απέσπασε υποτροφίες και βραβεία σε πανελλήνιους και παγκόσμιους διαγωνισμούς, με μεγαλύτερο επίτευγμα τη δεύτερη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό “De Bach au Jazz” το 2021. Τον Ιούλιο του 2023 ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διπλωματικές του εξετάσεις με άριστα 10 και από τον Σεπτέμβριο του 2023, σπουδάζει στο Conservatorium van Amsterdam ως μαθητής του Frank Peters. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια από καταξιωμένους μουσικούς, όπως οι Angel Sanzo και Miguel Ituarte. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 15 ευρώ και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 27210 86923 και 27210 86927.