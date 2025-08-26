Περισσότεροι από 4.000 θεατές στο 13o Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας - Τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες

Το κοινό τίμησε με την παρουσία του το θεσμό, δίνοντας το παρών στις αίθουσες συναυλιών όπου έλαβαν χώρα οι εκδηλώσεις περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες θεατές.

Η έναρξη του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Mαρτίου στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με την παράσταση «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 13 Ιουλίου με την τέταρτη παράσταση του Metafestiva στο αμφιθέατρο της Navarino Agora.

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας «DUO MELIS GUITAR RECITAL» Susana Prieto & Αλέξης Μουζουράκης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

Ενδιάμεσα, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουλίου το Φεστιβάλ διοργάνωσε με επιτυχία τον 13ο Διαγωνισμό Κιθάρας Καλαμάτας. Οι 37 συμμετέχοντες που ήρθαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό τίμησαν με την παρουσία τους το θεσμό.

Το Σάββατο 5 Ιουλίου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, διαγωνίστηκαν στην Παιδική Κατηγορία όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2012, παίζοντας ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας έξι λεπτών. Η επιτροπή, αποφάσισε για τα βραβεία και τους επαίνους ως εξής: Αριάδνη Γεωργιοπούλου (Α΄ Bραβείο), Άννα Μαρία Γεωργαντά (Β΄ Bραβείο), Μύρων Αλέξιος Κοτταρίδης (Γ΄ Βραβείο), Ελευθέριος Τζακώστας (Α΄ Έπαινος), Αθανάσιος Μπακόπουλος (Β΄ Έπαινος), Αθανάσιος Γκότσης (Γ΄ Έπαινος). Την ίδια μέρα έλαβε χώρα ο διαγωνισμός της Εφηβικής Κατηγορίας με μεγάλη συμμετοχή. Στην Εφηβική Κατηγορία διαγωνίστηκαν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2008 παίζοντας έργο ή έργα ελεύθερης επιλογής συνολικής διάρκειας δώδεκα λεπτών. Η επιτροπή αποφάσισε ως εξής: Αγγελική Σκοπετέα (Α’ Βραβείο), Γιώργος Αντωνάκος (Β΄ Βραβείο), Καλλιρόη Ραφαηλία Μπουρσινού (Β΄ Βραβείο), Γιώργος Σταματελόπουλος (Γ’ Βραβείο), Κωνσταντίνα Κορομηλά (Α΄ Έπαινος), Τούλα Δανάη Γιαννακέα (Β΄ Έπαινος). Την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με την κατηγορία άνευ ορίου ηλικίας. Ο διαγωνισμός σε αυτή την κατηγορία είχε το υψηλότερο επίπεδο από το ξεκίνημα του θεσμού έως σήμερα. Τόσο οι διαγωνιζόμενοι από το εξωτερικό όσο και εκείνοι από την Ελλάδα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, τιμώντας το Φεστιβάλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιτροπή αποφάσισε ως εξής: Μark Leighton (Α΄ Βραβείο), Δημήτρης Πατούρας (B’ Βραβείο), Oliver Jungbauer (Γ΄ Βραβείο), Κωνσταντίνα Μαλαπάνη (Γ΄ Βραβείο).