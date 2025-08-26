Η Παρέλαση" στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Ο Mirko είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και το όνειρό του είναι να διοργανώσει την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση Pride στο Βελιγράδι. Αυτό είναι μια σχεδόν «αδύνατη αποστολή». Τότε ένας Σέρβος ομοφοβικός γκάνγκστερ εμφανίζεται και αναγκάζεται να περιφρουρήσει τo Pride του Βελιγραδίου, κανένας όμως δεν δέχεται να σταθεί στο πλευρό του. Θα αναγκαστεί, λοιπόν, να γυρίσει όλη την πρώην Γιουγκοσλαβία για να δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων πρόθυμων να εκτεθούν σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη από ανισότητες και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η “Παρέλαση” (115’), με κωμικοτραγικό τρόπο, αφηγείται την ιστορία της συνεχιζόμενης μάχης μεταξύ 2 κόσμων στη σύγχρονη μεταπολεμική σερβική κοινωνία. Οι συμπεριφορές των χαρακτήρων καθώς και σκηνές της ταινίας σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα που διεξήχθησαν στο πρώτο Belgrade Pride το 2010 το οποίο, έπειτα από επίθεση ακροδεξιών, κατέληξε σε αιματοχυσία με πάνω από 100 τραυματίες. Την ταινία είχε καταδικάσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Σερβίας τότε. Το Belgrade Pride πραγματοποιείται τακτικά από το 2014, αλλά πάντα με σημαντική αστυνομική παρουσία. Σκηνοθεσία: Srdjan Dragojevic, Παίζουν: Nikola Kojo, Milos Samolov, Hristina Popovic. Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ενώ για άτομα κάτω των 18 ετών θα είναι ελεύθερη.