Στον «αέρα» το Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών Καλαμάτας

Η διοργάνωση στο πλαίσιο των δράσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. «Φάρις» ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις τον Αύγουστο του 2022 ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή 17 χορευτικών συλλόγων της Μεσσηνίας, σε μια χορευτική συνάντηση σχεδόν 500 χορευτών η οποία αγκαλιάστηκε από το κοινό της πόλης. Στο 1ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών δε, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε τονίσει την πρόθεση του Δήμου να ενισχύσει την εν λόγω δράση, δημιουργώντας ακόμα ένα θεσμό για την πόλη. Με δεδομένη πάντως των αγάπη των ντόπιων για τους παραδοσιακούς χορούς, και με το Δήμο να είναι ανοιχτός σε νέες εκδηλώσεις, όπως το ξεχωριστό χορευτικό αντάμωμα που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην κεντρική πλατεία στο πλαίσιο των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον Οθωμανικό ζυγό, καλό θα ήταν με κάποιο τρόπο ο προαναφερόμενος θεσμός να συνεχιστεί. Αλλωστε, με τις θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου στην Καλαμάτα να μην τείνουν προς τον χειμώνα, το 4ο κατά σειρά Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών θα μπορούσε να λάβει χώρα κάποιο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη ή του Νοέμβρη, δίνοντας παράλληλα πνοή στην πολιτιστική ατζέντα της πόλης σε μια “νεκρή” περίοδο.

Τ.Αν.