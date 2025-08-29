O Πάνος Βλάχος τον Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα

Συναυλία "Με χωρίς πρόγραμμα" θα δώσει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Βλάχος, στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Η συναυλία αυτή αποτελεί μέρος μιας περιοδείας του καλλιτέχνη σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας αυτοσχεδιασμό, τραγούδια, γέλιο και αυθόρμητη διάθεση. Η φράση "Με χωρίς πρόγραμμα" υποδηλώνει μια μουσική παράσταση όπου κυριαρχεί ο αυθορμητισμός, η αυθεντικότητα και η άμεση σύνδεση με το κοινό.

Μαζί του θα είναι οι: Αλέξανδρος Κούρος: drums-keyboards, Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα, Αντωνία Τσολάκη: μπάσο, Κώστας Φόρτσας: πνευστά, Ορέστης Μπενέκας: Πλήκτρα. Επιμέλεια-σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης & Γιώργος Τσατσούλης, Επιμέλεια Παραγωγής: Imaginart Live, Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς, Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr καθώς και στα φυσικά καταστήματα Casablanca, Βιβλιοπωλείο «Όλα χαρτί» και Βιβλιοπωλείο «Κονταργύρης».