Δημιουργία μουσειακού χώρου στη Μικρομάνη προς τιμήν του ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Γιάννης Αναζίκος ανέφερε πως είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται εκδηλώσεις προς τιμήν του ναυάρχου, υπενθυμίζοντας πως ήταν ένας ήρωας του 40’ με καταγωγή από την Μικρομάνη.

Ο οργανωτής του διημέρου Γιάννης Σταματόπουλος σημείωσε πως μετά τον θάνατο του Αλέξη Σπανίδη, γιό του Αθανάσιου Σπανίδη, αποφασίστηκε πέρα από τα “Σπανίδεια” που θα διοργανώνονται κάθε χρόνο να μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός μουσειακού χώρου στη Μικρομάνη. «Το έχουμε ζητήσει από το Δήμο Καλαμάτας, με την ιδέα αυτή να βαίνει προς υλοποίηση» ενημέρωσε, διευκρινίζοντας πως ο χώρος θα διαθέτει αρχειακό υλικό του ναυάρχου για να γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα την ιστορία του.

Η τελευταία πλέον εναπομένουσα συγγενής του Αθανάσιου Σπανίδη, Σοφία Σκουφάκη ευχαρίστησε τους τοπικούς παράγοντες και τους συντελεστές που θα λάβουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση μνήμης του Αθανάσιου Σπανίδη, ο οποίος όπως είπε άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στην ιστορία του έθνους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 2 μ.μ. θα γίνει η εκκίνηση του 1ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας στην Καλαμάτα. Στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της ζωής και του έργου του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ομιλητές: Παναγιώτης Ραδίτσας, Ναύαρχος ε.α., Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και Κρίστυ Ιωαννίδου, Συγγραφέας – Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας. Θα ακολουθήσει στις 8.45 μ.μ. θεατρικό μονόπρακτο με τίτλο «Συναντήσεις στην Ομίχλη της Ιστορίας» της Βούλας Δούκα. Την Κυριακή 31 Αυγούστου θα γίνει στις 10 π.μ. επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στη Μικρομάνη. Στις 10.30 π.μ. έχει προγραμματιστεί ποδηλατοβόλτα (από το Μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη), αντί για αγώνας ποδηλασίας που είχε ανακοινωθεί. Θα ακολουθήσει στη 1 μ.μ. απονομή επάθλων στους νικητές του Ποδηλατικού Γύρου, στην Αρχαία Μεσσήνη. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στο λιμάνι της Καλαμάτας (Μνημείο Άγνωστου Ναύτη) θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. απονομή επάθλων στους νικητές του 1ου Σπανίδειου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας. Η βραδιά θα κλείσει στις 8.30 μ.μ. με Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Συμμετέχουν: Σύλλογος «Θεσσαλών Μεσσηνίας», Σύλλογος «Κρητών Μεσσηνίας», Χορευτική Ομάδα του υπό ίδρυση Συλλόγου «Ναύαρχος Αθανάσιος Σπανίδης».