Νεοχώρι Ιθώμης: Mουσική βραδιά για τη Μαρία Κάλλας - «Λευκός καπνός» για την αξιοποίηση της πατρικής της οικίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η μουσική εκδήλωση με τίτλο «Amore. Amour. Έρως» που διοργάνωσε ο Δήμος Οιχαλίας στο Νεοχώρι Ιθώμης, τιμώντας τη μνήμη και το έργο της θρυλικής Μαρίας Κάλλας.

Η βραδιά αποτέλεσε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο του έρωτα μέσα από γνωστές άριες του ιταλικού και γαλλικού ρεπερτορίου, με πρωταγωνίστριες τη διακεκριμένη μέτζο σοπράνο Ιωάννα Κύκνα και τη βραβευμένη πιανίστα Μαριλένα Σουρή.

Το κοινό που κατέκλυσε το χώρο της εκδήλωσης απόλαυσε ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και ενημερώθηκε από τη δήμαρχο Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου για τις ενέργειες που προωθούνται για την αξιοποίηση του χώρου όπου στεγαζόταν η πατρική οικία της μεγάλης καλλιτέχνιδας. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα τιμά τη μνήμη της, θα προβάλλει το έργο της και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο πολιτισμό και φυσικά, πόλο έλξης επισκεπτών. Θέλουμε το Νεοχώρι Ιθώμης να γίνει τόπος έμπνευσης και δημιουργίας, όπως ακριβώς αρμόζει στη μνήμη της μεγάλης αυτής καλλιτέχνιδας», ανέφερε, σημειώνοντας πως τα πολλά προβλήματα που καθυστέρησαν την πορεία του έργου, έχουν πια ξεπεραστεί και προωθείται η υλοποίησή του από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Η μουσική εκδήλωση που παρακολούθησαν και εκπρόσωποι φορέων, όπως ο γενικός γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας Παναγιώτης Μπαζίγος, μαζί με αρκετούς από εκείνους που εργάζονται για την ανάδειξη της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο, όπως ο δόκτωρ Τάκης Παπαδόπουλος, έκλεισε με ενθουσιώδες χειροκρότημα και συγκίνηση.