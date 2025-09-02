Νέο ωράριο στην έκθεση αρχείου της Μαρίας Κάλλας

Ο επιβλητικός χώρος που δημιουργήθηκε με σεβασμό και μεθοδικότητα μέσα από το μεράκι και το πείσμα του Συλλόγου Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου που φέρει το όνομά της αποτελεί ένα στολίδι, σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης, με την επισκεψιμότητα σύμφωνα με τους ανθρώπους του Συλλόγου να αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου (μαθητών, συμπολιτών και επισκεπτών) για τη ζωή της μεγαλύτερης φωνής του 20ου αιώνα. Στην έκθεση, η οποία είναι επισκέψιμη δωρεάν, μπορεί κανείς να δει επτά επιστολές από το προσωπικό αρχείο της Μαρίας Κάλλας, ένα αυτόγραφο της ίδιας, ένα του τενόρου Τζόν Βίκερς -από την παράσταση της Μήδειας στην Επίδαυρο- και ένα του πιανίστα της και προσωπικού φίλου της Ρόμπερτ Σάδερλαντ. Επίσης στο χώρο υπάρχουν σειρά από περιοδικά που έχουν ως εξώφυλλο την μεγάλη σοπράνο καθώς και το πρόγραμμα από την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου από την παράσταση της Κάλλας Μήδεια σε σκηνοθεσία του Α. Μινωτή και κοστούμια του Γ. Τσαρούχη. Το συλλεκτικό νόμισμα του έτους Μαρία Κάλλας (2023) και ένα ζευγάρι γάντια της Μαρίας Κάλλας εκτίθενται σε ειδικές προθήκες στον ίδιο χώρο. Ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του ένα μοναδικό στον κόσμο αρχείο με φωτογραφίες, προγράμματα (από την Σκάλα του Μιλάνου, από ρεσιτάλ, από την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου), άρθρα και κριτικές εφημερίδων αλλά και αφιερώματα από τον τύπο της εποχής μέχρι και σήμερα. Το αρχείο αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από χθες 1/9 έως και τον Δεκέμβριο (εκτός από έκτακτες περιπτώσεις) η έκθεση θα ανοίγει για το κοινό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 10 π.μ.-5 μ.μ.. Σε περίπτωση που ομάδες, φορείς κλπ. επιθυμούν να οργανώσουν επίσκεψη μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του συλλόγου (6955933407) για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες.