Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Ελένης Ταγωνίδη-Μανιατάκη

Το βιβλίο αποτελεί δακτυλογραφημένη μεταγραφή και αναστατική ανατύπωση ενός χειρογράφου του Εµµανουήλ Στεφάνου Ταγωνίδη, ο οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα μετέγραψε µε πίστη και φροντίδα το έργο Ἐγκόλπιον τῶν ἰατρῶν ἤτοι Πρακτικὴ ἰατρική του αρχιμανδρίτη, ιατρού και φιλοσόφου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, μίας εξέχουσας μορφής της Ελλάδας του 19ου αιώνα, που συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821. Ως ευσεβής κληρικός και βαθύς λόγιος, ο Διονύσιος Πύρρος συνέγραψε, μεταξύ άλλων, σημαντικές ιατρικές μελέτες, καταγράφοντας πάνω από 1.500 παθήσεις και τις θεραπείες τους, βασισμένες κυρίως στις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων. Το έργο του γεφύρωσε την αρχαία ελληνική ιατρική γνώση µε τις αναδυόμενες τότε πρακτικές της νεότερης ιατρικής, προσφέροντας ελπίδα στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα, η συγγραφέας, µε την εκτενή εισαγωγή της όπου εξιστορεί τις περιπέτειες του πατέρα της Εμμανουήλ Στεφάνου Ταγωνίδη, φωτίζει τη λαμπρή οικονομική και πολιτιστική ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 16 Οκτωβρίου 2025 και σε μεταγενέστερη ημερομηνία στην Καλαμάτα.