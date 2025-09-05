Εγγραφές στις Καλλιτεχνικές Σχολές της Φάρις - Τα νέα τμήματα που δημιουργούνται

Την αισιοδοξία τους για μια καλή δημιουργική και καλλιτεχνική χρονιά εξέφρασαν οι τρεις καλλιτεχνικοί διευθυντές των σχολών της Φάρις, με αφορμή την έναρξη των εγγραφών από σήμερα για την εκπαιδευτική χρονιά 2025-2026.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως οι εγγραφές θα γίνονται στους χώρους των σχολών από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 4 μ.μ.-8 μ.μ., σημειώνοντας πως η επαγγελματική δραστηριότητα των παιδιών κατά τη διάρκεια της περσινής εκπαιδευτικής χρονιάς ήταν η απόδειξη της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού Θώμη Σταμούλη ανέφερε πως έχουν γίνει προετοιμασίες για μια πολύ δημιουργική χρονιά. Η ίδια υπενθύμισε πως υπάρχουν τμήματα για παιδιά από 4 έως 18 ετών, καθώς και για ενήλικες, σημειώνοντας πως κάθε μήνα διοργανώνονται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού σεμινάρια σύγχρονου χορού και μπαλέτου. Όπως είπε, φέτος θα λειτουργήσει ένα ακόμα τμήμα, το “εντατικό”, το οποίο αφορά επιλεγμένα παιδιά που θα δουλέψουν παραπάνω, ούτως ώστε αν το θελήσουν αργότερα να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό, ενώ φέτος προστέθηκε μια έξτρα ώρα στους ενήλικες.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας Στάθης Γυφτάκης σημείωσε πως μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, λόγω της εισαγωγής σπουδαστών σε μουσικές ακαδημίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των βραβεύσεων παιδιών σε διαγωνισμούς, αλλά και των δράσεων που έλαβαν χώρα, το Ωδείο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Ο ίδιος ενημέρωσε πως οι παλιοί μαθητές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και τηλεφωνικά, ενώ οι νέοι καλό είναι να προσέλθουν στο χώρο, ώστε να ενημερωθούν για τα μουσικά όργανα και τα τμήματα που αφορούν τόσο παιδικές ηλικίες, όσο και τους ενήλικες.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου Παναγιώτης Λαμπρινίδης επεσήμανε πως μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους άτομα από 4 έως… 84, καθώς κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει κάτι που να τον ενδιαφέρει, από ζωγραφική και γλυπτική, μέχρι αγιογραφία. Ο ίδιος στάθηκε στην ξεκούραση και στη διασκέδαση που εξασφαλίζουν τα μαθήματα, όπως και στο γεγονός πως μέσα από την εκπαίδευση διδάσκονται βασικές επιστημονικές αξίες τις εικαστικής τέχνης. «Τα παιδιά εδώ αποκτούν τις βάσεις, για να προχωρήσουν και στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών» πρόσθεσε, τονίζοντας πως τα θεμέλια που μπαίνουν τώρα είναι πολύ γερά. Ο κ. Λαμπρινίδης ενημέρωσε πως στο προπαρασκευαστικό τμήμα, φέτος θα δημιουργηθεί ένα ακόμα ενηλίκων, για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Σχολές. Επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τμήματος για θεωρητικές σπουδές στην Εικαστική Τέχνη καθώς και κάποιων που έχουν να κάνουν με την Εικαστική Ερευνα. Κλείνοντας διευκρίνισε πως θα διερευνηθεί η δημιουργία τμημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών, προτρέποντας όσους το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το ψηφιδωτό, την αργυροχρυσοχοΐα, την καλλιτεχνική φωτογραφία, την ξυλογλυπτική, την βιντεοτέχνη, την εισαγωγή στην αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέχνης κ.α.

Τα μαθήματα στις σχολές θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-21881

Διεύθυνση: Βιλεαρδουίνου, Καλαμάτα

Δημοτική Σχολή Χορού: πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-83086

Διεύθυνση: Παν. Καίσαρη 6, Καλαμάτα

Εικαστικό Εργαστήρι: πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-28864

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 8, Καλαμάτα

