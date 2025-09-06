Η Νατάσσα Μποφίλιου σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Συναυλία στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας θα δώσει σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. η αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου.

Μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο παρουσιάζουν τον ανανεωμένο κύκλο παραστάσεων “Κάτι καίγεται 2” που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

«Πριν ένα χρόνο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γεννήθηκε η Νέα Φωτιά. Έφερε μαζί της τραγούδια, συναντήσεις, συγκινήσεις - στιγμές που χάραξαν απ' την αρχή τη θέση μας στον κόσμο. Αφού ζεσταθήκαμε στη φλόγα της, ρίξαμε μέσα όσα μας στένευαν και κάψαμε τους φόβους και τα βάρη μας. Φέτος, με τη φωτιά στην πλάτη, προχωράμε σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα. Σας περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να ενώσετε τη Φωνή σας με τη δική μας, για να κλείσουμε μαζί το φλεγόμενο ταξίδι» τονίζεται στην περιγραφή του event.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr.