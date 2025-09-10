«Ποιητικοί Δρόμοι» στην Καλαμάτα

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τοπικούς φορείς και θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου.

Εμπνευσμένη από τη Βασιλική Κατέρη, η δράση «Ποιητικοί Δρόμοι» αποτελεί μια δημιουργική ζύμωση στην οποία μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Η μεγάλη της διάρκεια και η διαφορετική της προσέγγιση την καθιστούν μια ζωντανή, εύκολα προσβάσιμη συμμετοχική εμπειρία, που μετατρέπει την ποίηση σε μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και ελεύθερης έκφρασης. Στόχος της, η προώθηση της ποίησης και της φιλαναγνωσίας σε συνάρτηση με την εξερεύνηση του δημόσιου χώρου. Τέχνη & Επιχειρηματικότητα θα διανύουν μαζί δρόμους συνεργασίας και αλληλοπροσφοράς, δίνοντας τόνωση στον ιστό της πόλης της Καλαμάτας σε κάθε επίπεδο. Μέσω της ποίησης, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να «χτίσει» πάνω σε ένα συλλογικό, συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο. Η ποίηση — από την καθιερωμένη της μορφή μέχρι την αυτοσχέδια στιχουργική της RAP (Ruthm And Poetry) — θα διεισδύει έντεχνα στην καθημερινότητα των πολιτών και θα απευθύνεται σε όλους, μυημένους και μη. Η λήξη της δράσης θα περιλαμβάνει ένα τιμητικό αφιέρωμα στον σημαντικό Μεσσήνιο ποιητή, Γιώργο Μαρκόπουλο. Όραμα των διοργανωτών είναι να λειτουργήσει η δράση στο πλαίσιο ενός δικτύου πόλεων εντός και εκτός Ελλάδας, ως γέφυρα πολιτισμών, προβάλλοντας την ελληνική λογοτεχνία σε διεθνές επίπεδο. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του e-mail: vasiliki.kateri@kalliergon.com.