Συναυλία του Ματίας Κίρσνεραϊτ στον Πύργο Δυτικής Μάνης

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταξιωμένους πιανίστες της γερμανικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, με πλούσια καριέρα και βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ερμηνεία της κλασικής μουσικής. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Ρόστοκ και αγαπητός μέντορας πολλών νεότερων καλλιτεχνών, ο Ματίας Κίρσνεραϊτ χαρακτηρίζεται από την εκφραστικότητα, την ευαισθησία και την ουσιαστική ερμηνεία του. Όπως λέει και ο ίδιος: «Αναζητώ το ανθρώπινο μήνυμα. Οι συνθέτες έχουν κωδικοποιήσει μέσα στη μουσική τους τον πόνο, την επιθυμία, τη χαρά, την απόγνωση…». Η συναυλία υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία υπό το φως του ηλιοβασιλέματος, με τη μαγεία του πιάνου να συνδυάζεται με το φυσικό τοπίο της Μάνης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο τηλ: 2721075035.