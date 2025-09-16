«Ποιητικοί δρόμοι» αύριο στην Καλαμάτα

Η εμπνεύστρια και συνιδρύτρια του φορέα Kalliergon syn, Βασιλική Κατέρη, θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις, ενόψει της έναρξης της δράσης στις 11 Οκτωβρίου.

Όπως δηλώνουν οι διοργανωτές: «Ο χαρακτήρας αυτής της συνάντησης διαφέρει από μια τυπική εκδήλωση με πάνελ και ακροατήριο. Η πρόσκλησή μας έχει σκοπό να δημιουργήσει μια φιλική, παρεΐστικη ατμόσφαιρα όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν, από πρώτο χέρι, για το πρωτόγνωρο αυτό εγχείρημα. Αρχικά, θα γίνει μία πολύ σύντομη παρουσίαση της δράσης, ώστε να υπάρξει χρόνος να αναπτυχθεί το θέμα μέσα από τις απαντήσεις που θα δοθούν, ύστερα από κάθε ερώτησή σας.

Ολοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεισφέρουν ενεργά. Είμαστε ανοιχτοί σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να συνδράμουν σε αυτήν την καινοτόμα δράση, καθώς πιστεύουμε ότι η επιτυχία προέρχεται από τη συλλογική προσπάθεια και την κοινή διάθεση για δημιουργία».

Η παρουσίαση θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στο κανάλι της δράσης στο YouTube, που πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://el.kalliergon.com/projects/cultural-openair-project-poiitikoi-dromoi. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η υπό κατασκευή ιστοσελίδα poiitikoidromoi.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: vasiliki.kateri@kalliergon.com.