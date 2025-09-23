“Αρτούρο Ουϊ” από τη “Θεατρική Διαδρομή”

Πρόκειται για την μακάβρια κωμική φάρσα "Η αντιστάσιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι", όπου παρουσιάζεται η πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Φύρερ του Τρίτου Ράιχ. Δεν είναι παρά ένας παραλληλισμός της ιστορίας της ανόδου του ναζισμού στη Γερμανία μέχρι την κατάληψη της εξουσίας στην Αυστρία από τον Χίτλερ. Μ' αυτό το έργο ο Μπρεχτ επιθυμούσε να κατακτήσει την αμερικάνικη θεατρική σκηνή, γι' αυτό και αποπειράται να εξηγήσει την άνοδο του Χίτλερ στον καπιταλιστικό κόσμο μεταφέροντάς την στο γκανγκστερικό περιβάλλον του Σικάγο. Όπως σημειώνει η Θεατρική Διαδρομή, ο χαρακτήρας του αποτρόπαιου επώνυμου ήρωα, ο οποίος ομοιάζει αρκετά και με τον περιβόητο γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, δομήθηκε πάνω στο πρότυπο του σαιξπηρικού "Ριχάρδου του 3ου".Το παραβολικό αυτό δράμα ανήκει στο "Επικό Θέατρο" και ο στόχος του Μπρεχτ, που είναι η αποκάλυψη μέσω της επικάλυψης, επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου της αποστασιοποίησης.