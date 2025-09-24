Τον Δεκέμβριο το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Με αφορμή σημερινό σχόλιο της “Ε” για την απουσία του Φεστιβάλ από την πολιτιστική ατζέντα της πόλης φέτος με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και η Φάρις ενημέρωσαν ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 18 έως τις 21 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

«Η διοργάνωση αυτή συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του πρώτου φεστιβάλ, που έλαβε χώρα το 2024, και στοχεύει να φέρει τα παιδιά, τους γονείς και τις σχολικές κοινότητες πιο κοντά στη φιλαναγνωσία και στον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι συγγραφείς παιδικών βιβλίων, ενώ θα υλοποιηθούν: βιβλιοπαρουσιάσεις, αναγνώσεις βιβλίων, διαδραστικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις βιβλίου, καλλιτεχνικές και θεατροπαιδαγωγικές δράσεις.

Το φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, συνεχίζοντας με την ίδια δυναμική που έθεσε το 1ο Φεστιβάλ» τονίζεται από την ΔΗΚΕΒΙ Καλαμάτας.