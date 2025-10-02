«Μινώταυρος - Τα αθώα τέρατα»: Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης παρουσιάζει, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αριστομένους 33), το έργο «Μινώταυρος - Τα αθώα τέρατα» του Βασίλειου Ρ. Φλώρου, μια σύγχρονη ανάγνωση του διαχρονικού μύθου που φωτίζει διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Βασίλειος Ρ. Φλώρος μάς προσκαλεί να δούμε τον Μινώταυρο όχι ως το απόλυτο «τέρας», αλλά ως ένα πλάσμα που αναζητά νόημα∙ καθρέφτη των φόβων και των παθών μας. Η παράσταση αναδεικνύει το ερώτημα: ποια είναι τα πραγματικά τέρατα, αν όχι εκείνα που κρύβονται μέσα μας; Με δυναμικές χορογραφίες, πρωτότυπη μουσική και επιβλητικά σκηνικά, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί του Θ.Ε.Μ. ζωντανεύουν τον μύθο με ένταση, συναίσθημα και θεατρικό πάθος. Αμέσως μετά, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, το έργο που ξεκίνησε από τη Μεσσηνία ταξιδεύει στο κέντρο της Ελλάδας και παρουσιάζεται στην Αθήνα, στο θέατρο NO S – Creative Space (Τροίας 34, 5 λεπτά από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια»), επίσης στις 9 μ.μ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφή -Σκηνοθεσία: Βασίλειος Ρ. Φλώρος. Χορογραφίες: Αγγελική Αγγελοπούλου. Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη. Πρωτότυπη μουσική: Λεωνίδας Δαμουράς. Μουσική επιμέλεια και προώθηση παράστασης: Χρυσαυγή Καφοπούλου. Ηχητικός σχεδιασμός & φωτισμοί: Παναγιώτης Παπαζερβέας. Επιμέλεια αφίσας: Μαρία Αγγελική Βασιλαδιώτη. Φωτογράφιση προγράμματος: Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος. Κατασκευή σκηνικών: Ιωάννης Πούπουζας, Δημήτριος Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος. Ζωγραφική σκηνικού: Ηλίας Παναγιωτόπουλος. Ελενα Πανταζοπούλου. Εκ μέρους του Δ.Σ.: Ιωάννα Λαμπροπούλου.

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (αλφαβητικά) Δαίδαλος: Στρατής Καϊκής. Μινώταυρος: Παναγιώτης Καραμπέτσος. Πασιφάη: Βίβη Καραμπέτσου. Θησέας: Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος. Μίνωας: Ηλίας Παρθένιος. Χορός: Αναστασία Γυφτάκη, Αλέκα Δρακοπούλου, Αγγελική Ιντζέμπελη, Παρίς Καίσαρης, Ευάγγελος Καφίρης, Γιούλα Κοκκίνη, Αγγελική Μισέρου, Ελένη Ντουφεξή, Ελένη Πανταζοπούλου, Παναγιώτης Περιβολάρης, Καρολίνα Πολυχρονοπούλου, Κατερίνα Σαρέλα, Σταυρούλα Σκόκου, Θεοδοσία Φλώρου, Πηνελόπη Φωτεινοπούλου, Κωνσταντίνα Χαρλέπα. Για κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλ.: 6936771626.