Συναυλία μουσικής δωματίου από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας παρουσιάζει, τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30, στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, συναυλία μουσικής δωματίου με την βιολοντσελίστα Μιζούκι Σιδέρη.

Το ΔΩΚ διατηρεί εδώ και 3 χρόνια, σχέσεις συνεργασίας με το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” που είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νεοεμφανιζόμενων μουσικών στο πεδίο της κλασικής μουσικής με συναυλίες, ηχογραφήσεις και φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να συστήσει τους νέους μουσικούς στο μελλοντικό τους κοινό.

Συγχρόνως επιδιώκει να πραγματοποιεί συναυλίες κλασικής μουσικής σε μη συμβατικούς χώρους, όπως αρχαία θέατρα και εν γενεί πολιτιστικά μνημεία.

Υλοποιείται χάρη στη συνέργεια του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας όπως οι Κρατικές Ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra και το This is Athens City Festival. Με την υποστήριξη των χορηγών/εταιρικών μελών Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Vinci/ Ολυμπία Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας φιλοξενούμε κάθε χρόνο μια ή δύο συναυλίες των βραβευθέντων νέων μουσικών. Στο πλαίσιο της φετινής συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου με το πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους 2025» φιλοξενούμε ένα ρεσιτάλ βιολοντσέλου με την μόλις 14 ετών νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Μιζούκι Σιδέρη. Η Μιζούκι θα παίξει έργα Bach, Beethoven και Brahms και στο πιάνο θα τη συνοδέψει η Άι Μοτοχάσι.

Είσοδος ελεύθερη.