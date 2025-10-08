Μουσική δωματίου με τη Μιζούκι Σιδέρη

Η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος βρίσκεται στη στήριξη που παρέχει σε νεοεμφανιζόμενους μουσικούς στο πεδίο της κλασικής μουσικής με συναυλίες, ηχογραφήσεις και φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να συστήσει τους νέους μουσικούς στο μελλοντικό τους κοινό.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας φιλοξενεί κάθε χρόνο μια ή δύο συναυλίες των βραβευθέντων νέων μουσικών.

Στο πλαίσιο της φετινής συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου με το πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους 2025» φιλοξενήθηκε ένα ρεσιτάλ βιολοντσέλου με την μόλις 14 ετών νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Μιζούκι Σιδέρη. Η Μιζούκι έπαίξε έργα Bach, Beethoven και Brahms και στο πιάνο τη συνόδεψε η Άι Μοτοχάσι, ενώ σε κάποια κομμάτια τη συνόδεψε ο βιολοντσελίστας Ισίδωρος Σιδέρης.

Το “Ακούμε τους Νέους”, υλοποιείται χάρη στη συνέργεια του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας όπως οι Κρατικές Ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra και το This is Athens City Festival. Με την υποστήριξη των χορηγών/εταιρικών μελών Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Vinci/ Ολυμπία Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Περιφέρεια Πελοποννήσου.