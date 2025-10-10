Καλαμάτα: Πρεμιέρα απόψε για το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ

Ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Ενωση Φίλων Μουσικής «Αρμονία», τον Μουσικό Ομιλο «Ορφέας» και τη Διεθνή Χορωδία Allegri, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ, έναν θεσμό που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη χορωδιακή μουσική στην Ελλάδα.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα, Παρασκευή, στις 8 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως την Κυριακή, χαρίζοντας στο κοινό τρεις ημέρες γεμάτες μελωδίες, συγκίνηση και πολιτισμό. Φέτος, συμμετέχουν 18 χορωδίες από κάθε γωνιά της χώρας: δύο από τη Μακεδονία, δύο από τη Θεσσαλία, δύο από την Κρήτη, τρεις από την Πελοπόννησο, τέσσερις από την Αθήνα και πέντε από την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα της κλασικής και σύγχρονης μουσικής, παραδοσιακά τραγούδια αλλά και ιδιαίτερες ερμηνείες που αναδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής χορωδιακής δημιουργίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις.