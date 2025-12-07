Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ της Αθήνας

Από τον Πειραιά ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ, με αφορμή τις αλλαγές που γίνονται για την αναβάθμιση του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός μεταφορών, κ. Κυρανάκης, οι γραμμές των τρόλεϊ θα πάψουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να υφίστανται και την θέση τους θα πάρουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία, μειώνοντας έτσι το μεγάλο λειτουργικό κόστος που δημιουργούν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Σημειώνεται πως το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες, με 143 χλμ καλωδίων προς αποξήλωση, περίπου δηλαδή το 70% του δικτύου.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Παράλληλα και σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το νέο σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται θα αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα οχημάτων. Σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις οδηγών και τις μισθολογικές αυξήσεις, αναμένεται ότι τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Εργαζόμενοι αντιδρούν με την διαδικασία

Βέβαια, δεν ήταν λίγοι οι εργαζόμενοι που εξέφρασαν την αντίθεσή του με την διαδικασία, με τον κ. Κυρανάκη να εξηγεί, πως η απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τεχνική κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όσο και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο.

Επιπλέον, τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, αλλά αντίθετα θα πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις οδηγών και αυξήσεις στους μισθούς, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και αξιόπιστα.

Πηγή: news247.gr