Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025 07:47

Σε εξέλιξη το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση συνεχίζεται το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, αρωγός του οποίου είναι ο Δήμος Καλαμάτας.

Με απογευματινές παραστάσεις, αλλά και πρωινές για τα σχολεία, το Φεστιβάλ κερδίζει και φέτος τις εντυπώσεις με τις ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες παραστάσεις του.

Το κοινό της πόλης μπορεί να απολαύσει μέχρι και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου παραστάσεις κουκλοθεάτρου για όλες τις ηλικίες, με ελληνικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές, καθώς μετέχουν θίασοι από Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Χιλή.

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας καθώς και για το πρόγραμμα των παραστάσεων στο www.puppetfest.gr.

