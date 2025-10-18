ΔΗΠΕΘΕΚ: Με Φίλιππο Σοφιανό και Ελένη Γερασιμίδου η χειμερινή παραγωγή - “Ο Τρομάρας” στην παιδική σκηνή

Η Ελένη Γερασιμίδου θα ερμηνεύσει τον μονόλογο της Λούλας Αναγνωστάκη «Ο Ουρανός Κατακόκκινος», όπου “μια γυναίκα αναμετριέται με τη ζωή και τις μνήμες της: την πολιτική στράτευση, την οικογένεια, τις απώλειες και τα οράματα που δεν εκπληρώθηκαν. Ένα σπαρακτικό χρονικό προσωπικής και συλλογικής ιστορίας, γραμμένο με την ποιητική δύναμη της Αναγνωστάκη”. Ο Φίλιππος Σοφιανός θα ερμηνεύσει τον μονόλογο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο Επικήδειος», όπου “ένας άντρας καλείται να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο ενός παλιού γνωστού, μα μέσα από την προσπάθειά του, ξεδιπλώνεται ένα πορτρέτο γεμάτο ειρωνεία, αλήθειες και σιωπές. Ένας μονόλογος για τη μικρότητα, τη μοναξιά και την ανάγκη να μιλήσουμε πριν να είναι αργά”.

Οι δύο μονόλογοι θα παρουσιαστούν ενιαία, σε μία παράσταση με σταθερή αισθητική ταυτότητα, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, ενός δημιουργού με καταξιωμένη πορεία.

«ΤΡΟΜΑΡΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Από την Παιδική Σκηνή θα ανέβει το αριστούργημα του Γεώργιου Βιζυηνού «Τρομάρας», σε θεατρική διασκευή του Θωμά Γκαγκά. Πρόκειται για μια μεγάλη και φιλόδοξη παραγωγή, που υπακούει στη βαθιά πεποίθηση ότι η παιδική σκηνή οφείλει να είναι η πιο προσεγμένη και έγκυρη θεατρική πρόταση του οργανισμού, μια πραγματική επένδυση στη θεατρική παιδεία των νεαρών θεατών. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα διηγήματα του Γεώργιου Βιζυηνού, γραμμένο με τρυφερότητα, χιούμορ και διεισδυτική ματιά στην ψυχολογία του παιδιού. Μέσα από την αφήγηση ενός μικρού αγοριού που ζει στην επαρχία και καλείται να ξεπεράσει τους παιδικούς του φόβους, ο Βιζυηνός μας χαρίζει ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο για τη δύναμη της φαντασίας, την ενηλικίωση και τη συμφιλίωση με το άγνωστο. Η γλώσσα, η ατμόσφαιρα και τα μηνύματα του έργου προσφέρουν πλούσιο υλικό θεατρικής και παιδαγωγικής αξίας, ενώ η θεατρική του μεταφορά αναδεικνύει το χιούμορ, τη συγκίνηση και τη διαχρονικότητα του κειμένου. Η παράσταση προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ενώ οι μονόλογοι θα παρουσιαστούν στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου.

Παράλληλα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Φίλιππος Σοφιανός γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις πως είναι σε συζητήσεις με το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, ώστε να ανεβάσουν συνεργατικά τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής παραγωγής του 2026.